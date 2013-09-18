المصيف يحتضن مسابقة «إجازتي سعودية»

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

اختارت الهيئة العامة للسياحة والآثار مدينة الطائف لتكون الحاضنة لمسابقة «إجازتي سعودية» الأولى كونها المصيف الأول للسياحة في المملكة، والتي ستنطلق اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، وذلك على مرحلتين الأولى تجري تزامنا مع إجازة اليوم الوطني، والثانية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي المقبل «إجازة الربيع» من خلال موقع البرنامج: (www.ejaztisaudia.com).ويطلب من المتسابقين كتابة مشاهداتهم وتوثيق لحظاتهم كمذكرات يومية مفصلة مدعومة بصور ولقطات الفيديو أثناء الرحلة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يفتح التصويت لأفضل التقارير والصور، حيث سيكون هناك جوائز نقدية يتم توزيعها على المجموعات الفائزة تصل إلى 60 ألف ريال، إضافة لتكريمهم في الحفل الختامي للبرنامج.وأوضحت الهيئة أن المسابقة تعتمد على تلقي طلبات المشاركة من خلال الموقع ثم يتم فرز المتقدمين من قبل لجنة اختيار المشاركين ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة وأفضلية التقييم تباعا تأتي بناء على إتقان المهارات والهوايات والخبرة في الرحلات السياحية، ويتم اختيار وترشيح 10 عائلات، و10 مجموعات شبابية تتضمن كل مجموعة خمسة أشخاص.. وتتاح لهم فرصة التنافس في المسابقة من خلال المشاركة في رحلة سياحية داخلية للطائف «العائلات مع بعضها البعض، المجموعات الشبابية مع بعضها البعض» وذلك عبر رصدهم لتحركاتهم اليومية خلال رحلة البرنامج وتقاريرهم المصورة عبر الموقع الإلكتروني والشبكات الاجتماعية المتعددة، وبناء على تقييم رصد كل عائلة أو مجموعة لتفاصيل الرحلة ومدى تأثيرهم عبر الشبكات الاجتماعية وتقييم الزوار والمتابعين لهم من خلال الموقع يتم اختيار العائلة والمجموعة الشبابية الفائزة.