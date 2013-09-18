الصحة تطبق الإرشاد الصحي لزوار المعارض

ماجد النفيعي (الطائف)

تشارك الشؤون الصحية بالطائف بعدد من المعارض في الأسواق والتجمعات السكانية والفعاليات وسط إقبال كبير، حيث اشتملت المعارض التي تنفذها الصحة على أقسام مختلفة عدة منها قسم التغذية الصحية، وقسم الإنعاش القلبي الرئوي، وقسم برنامج السمنة والحمية منها، وقسم الإرشاد والتوجيه للمصابين بمرض التوحد من الأطفال، وعيادة الأسنان المتحركة، إضافة إلى بنك الدم المتنقل، وعيادة طبية للرجال وأخرى للنساء، وعيادتين للضماد.وأوضح لـ«عكـاظ» المشرف على مشاركة صحة الطائف سراج الحميدان، أن مشاركة صحة الطائف هذا العام في سوق عكاظ اختلفت عن المشاركات السابقة التي كانت تعمد على الملصقات والمطويات التوعوية والتثقيف، حيث حرصت إدارة التوعية الصحية على أن تكون مشاركة هذا العام تفاعلية من خلال أخذ الوزن والطول للزائر ومعرفة مؤشرات السمنة لديه وذلك عن طريق برنامج حاسوبي، كما يقيم المعرض دورة في عمليات الإنعاش القلبي الرئوي بمعدل دورتين يوميا؛ الأولى بعد صلاة المغرب والثانية بعد صلاة العشاء.وأفاد الحميدان أن جميع العاملين في المعرض والعيادات المختلفة هم من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والإداريين من الشباب السعودي المؤهل والحريص على تقديم كل الخدمات اللازمة لزوار المعرض.