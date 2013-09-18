صرف تعويضات السيول في «الفيصلية» بـانتظار المالية

المتضررون يشتكون من التأخير .. ولجنة الحصر لـ عكاظ:

عبد الكريم الذيابي (الطائف)

تذمر عدد من متضرري السيول الأخيرة في الطائف من تأخير صرف مستحقات التعويضات المالية.وناشد متضررو السيول والأمطار التي هطلت على الطائف في شعبان الماضي من سكان منطقة الفيصلية بعشيرة بصرف مستحقاتهم المالية من التعويضات، موضحين أن لجنة مشكلة من الدفاع المدني والمالية والإمارة رصدوا آثار السيول وخسائرها التي لحقت بمنازلهم وأبلغوهم أن التعويضات ستكون في حساباتهم في منتصف رمضان إلا أنه حتى الآن لم يستلموا ريالا واحدا.وقال المتحدث باسم الأهالي محيسن حسين الشيباني إن من بين المتضررين محارب بن لفاي الشيباني، سعود بن عزيز الشيباني، محمد بن صليح الشيباني ومصلح بن صليح الشيباني، لم يستلموا مستحقاتهم من تعويضات السيول رغم أن الأوامر التي تخص هذا الشأن تفضي لأن يكون تسليم المبالغ خلال شهر إلا أنهم لم يستلموا أي مبلغ مالي منذ ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة رصدت آثار الأمطار والسيول على منازلهم وطلبت أرقام الآيبانات للحسابات البنكية في منتصف رمضان الماضي حتى الآن لم يصرف أي تعويض.وطالب الشيباني بسرعة الإيفاء مع متضرري السيول حيث إن غالبية منازلهم المتأثرة شعبية وأسقفها مهترئة، مبينا أن الأهالي أشاروا إلى أن هذا التأخير كبدهم خسائر جانبية بسبب الانتظار ويطالبون بسرعة إجراءات الصرف.من جانبه، كشف لـ«عكـاظ» مصدر مسؤول بلجان حصر أضرار السيول بالطائف أن متضرري الفيصلية تم الانتهاء من قوائم الحصر وسلمت للمالية بوقت كاف، موضحا أن البقية تخضع للتدقيق في المالية وإدخال في الحاسب الآلي ويتم الصرف مباشرة.