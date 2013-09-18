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اللبن الجاف والفراولة يجعلان الوجه أكثر لمعانا ونضارة

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اللبن الجاف والفراولة يجعلان الوجه أكثر لمعانا ونضارة اللبن الجاف والفراولة يجعلان الوجه أكثر لمعانا ونضارة

أكد الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، أن اللبن الجاف له سحر كبير مع جميع أنواع البشرة ويعمل على تنقيتها وتصفيتها من كل ما يشوبها من علامات بسبب البثور أو الخلايا الميتة أو اللون الباهت الغامق، ويجب أن تحرص كل فتاة على أن تستخدم اللبن الجاف فى أقنعتها الأسبوعية أو اليومية التى تقوم بها لبشرتها ووجهها ويديها ورقبتها وجسمها بالكامل.

وأشار إلى أن اللبن الجاف يعطى مظهرا ذهنيا شبابيا نضرا للبشرة من الخارج، وهو عبارة عن طبقة دهنية ولكن جميلة ونضرة، ومن الداخل يعمل على اختراق المسام المفتوحة ويغذى ما تحت الطبقة الخارجية للجلد ويجعلها نضرة داخليا وخارجيا، وفى نفس الوقت يحافظ على المسام، ويمنع من اختراق الأتربة له والجراثيم فيحميها من مشكلات عديدة، ويعطى درجة أكثر إشراقا ولونا فاتحا للجلد.

وأضاف محمد أن الفراولة مع اللبن الجاف أو السائل يعملان على زيادة لمعان البشرة وإعطائها شكل نقى ومشدود شبابى وطبيعى، وهذا القناع بالذات يعمل على التخلخل فى مسام البشرة، ويعمل على نضارتها إضافة إلى أنه يعطى لمعة للبشرة مثل التى تحصل عليها الفتيات عن طريق مستحضرات التجميل.

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مصر 365