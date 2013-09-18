إجراءات سعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا" خلال الحج

قال وزير الصحة السعودى، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، إن وزارته اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس "كورونا" بموسم حج هذا العام، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات المهنية فى جميع منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية لتأمين الوضع الصحى للحجاج لهذا الموسم.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، "اجتماع لجان الحج التحضيرية الخامس" لاستعراض سير العمل فى اللجان والاستعدادات لتنفيذ خطة الوزارة لموسم حج 1434هـ (العام الجارى)، ونشرت تفاصيله بالموقع الإلكترونى للوزارة.

وأضاف الربيعة أن "الوزارة جندت فرقا طبية ميدانية تتعامل مع الحالات الطارئة أولاً بأول فى المواقع التى يوجد بها الحجاج، وذلك بواسطة خبراء واستشاريين فى التخصصات المعنية وجميعهم من داخل المملكة".

وأوضح أنه "استمرارًا للنجاحات التى حققتها وزارة الصحة فى التعامل مع متلازمة (سارس) و(أنفلونزا الخنازير) سخرت الوزارة كافة إمكاناتها وخبراتها المتراكمة وخططها الوقائية والعلاجية الدائمة والطارئة، وفقًا للمعايير العالمية والوطنية فى التعامل مع مرض فيروس كورونا الجديد".

ولفت وزير الصحة السعودى إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار المرض بموسم حج هذا العام، دون أن يحدد ما هى هذه الإجراءات على وجه الدقة.

وأكد أن "وزارة الصحة (السعودية) لا تمنع أى شخص يرغب فى الحج ولكن توصى كبار السن بعدم الحج هذا العام ومن لديه أمراض مزمنة".

وقال الربيعة إن "الوضع الصحى لحجاج بيت الله الحرام (من وصل حتى الآن) مطمئن جدا، ولم تسجل أى أمراض وبائية".

وأعرب عن تفاؤله هذا العام بـ"موسم حج صحى خال من الأوبئة".

وبين أن الوزارة خصصت 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) للتجهيزات التقنية الحديثة فى جميع المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة.

وأشار وزير الصحة السعودى إلى أنه "تم تكليف أكثر من 22 ألف ممارس صحى وإدارى من منسوبى الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام فى مكة المكرمة والمدينة المنورة (غرب) والمشاعر المقدسة".

وكانت طلائع حجاج بيت الله الحرام قد بدأت فى الوصول للسعودية خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم تعلن السعودية عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا منذ 11 سبتمبر الجارى، وذلك بعد تسجيل 20 إصابة توفى منهم 5 خلال أول 11 يوم بالشهر الجارى.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس فى السعودية منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر الماضى 104 حالات، توفى منهم 47.

وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس فى كل من الدمام والأحساء (شرق) وحفر الباطن (شمال شرق) وبيشة وعسير (جنوب غرب) والرياض والقصيم (وسط) والطائف وجدة والمدينة المنورة (غرب).

ويثير تسجيل وفيات وإصابات بالفيروس فى المدينة المنورة، إلى جانب تسجيل حالات سابقة بالفيروس فى محافظة الطائف التى تبعد نحو 68 كلم عن مكة قد يثير مخاوف وقلق مع اقتراب موسم الحج.

كما أن ظهوره فى الأحساء وهى فى طريق القادمين إلى المملكة برا للعمرة والحج (من دول مجلس التعاون)، وفى جدة وهى فى طريق القادمين جوا لأداء الحج يثير قلق البعض.

ومنذ اكتشافه بالعالم فى سبتمبر الماضى تم تسجيل 129 حالة إصابة بفيروس الكورونا حول العالم، منهم 104 فى السعودية وحدها.

وبلغ إجمالى المتوفين بالفيروس فى العالم 56 منهم 47 فى السعودية، وكانت معظم حالات الوفاة لأشخاص تجاوزوا الأربعين من أعمارهم.

ويعد فيروس "كورونا" أو ما يسمى الالتهاب الرئوى اللانمطى الحاد، أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، ولا توجد حتى الآن على مستوى العالم معلومات دقيقة عن مصدر هذا الفيروس ولا طرق انتقاله، كما لا يوجد تطعيم وقائى أو مضاد حيوى لعلاجه.