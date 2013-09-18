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دواء "كالبول" الشهير للأطفال يعرضهم للإصابة بالربو

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دواء "كالبول" الشهير للأطفال يعرضهم للإصابة بالربو دواء "كالبول" الشهير للأطفال يعرضهم للإصابة بالربو

أظهرت دراسة أسبانية حديثة، أن الأطفال الذين يتناولون دواء شراب "كالبول" الشهير لتسكين الآلام وخفض الحرارة المرتفعة حتى ولو لمرة واحدة شهريا فقط، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو بمقدار خمس مرات.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة لاكورونيا
> إنه حتى إذا ما أعطى الطفل دواء كالبول مرة واحدة سنويا، فإن هذا الأمر يمكن أن يعرضه لخطر الإصابة بالربو بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، معربين عن اعتقادهم بأن مادة الباراسيتامول الموجودة فى الدواء هى التى تقف وراء زيادة فرص الإصابة بالمرض.

وذكرت صحيفة /ديلى تلجراف/ البريطانية، أنه عقب إجراء هذه الدراسة التى تعد واحدة من أكبر الدراسات للوقوف على المخاطر المحتملة لـ"كالبول"، وجد الباحثون أدلة متزايدة على أن إصابة الأطفال بالربو قد يكون مرتبطا بالباراسيتامول، وهى المادة الفعالة الرئيسية فى الدواء.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يتناولون هذا الدواء مرة شهريا على الأقل تزيد لديهم فرص الإصابة بالربو، أما الذين يتناولونه مرة سنويا فتصل نسبة الخطر لديهم إلى 70 بالمئة، بينما تبلغ النسبة 60 بالمئة عند الأطفال الذين يأخذون الدواء قبل اتمام عامهم الأول.
> ويعتقد الباحثون أن دواء كالبول، الذى يعد واحدا من مسكنات الألم الأكثر شيوعا للأطفال فى أوروبا، يعمل على خفض مادة كيميائية تسمى "الجلوتاثيون" فى الرئتين والدم، وهو ما ينجم عنه حدوث أضرار فى أنسجة الرئة.

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مصر 365