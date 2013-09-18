الترشح للعمل «منسقي موهوبين» حتى 4 ذي الحجة

عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

دعت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض معلميها في جميع المراحل الراغبين بالعمل كمنسقي موهوبين للعام الدراسي الحالي 1434/1435هـ تعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح وتسليمها مناولة لإدارة الموهوبين في موعد أقصاه نهاية دوام الأربعاء 4/12/1434هـ.وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد بن عبدالله المرشد أن تعليم الرياض قرر هذا العام التوسع في برنامج منسقي الموهوبين في المدارس الحكومية لتشمل المرحلة المتوسطة والثانوية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم إضافة للمرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تفعيل دور منسق الموهوبين في نشر ثقافة الموهبة والإبداع في الميدان التربوي بما يحقق أهداف وزارة التربية والتعليم.من جهته، أوضح الدكتور محمد العقيل مدير إدارة الموهوبين أن منسق الموهوبين هو معلم غير مفرغ يكلف في المدرسة التي لا يوجد فيها معلم موهوبين ويتولى التنسيق مع إدارة الموهوبين للتعرف على الطلاب الموهوبين وترشيحهم للبرامج الإثرائية وتنفيذ البرامج التي تقررها إدارة الموهوبين على أن تكون الأولوية لمنسق الموهوبين للتفريغ مستقبلا كمعلم موهوبين.وبين العقيل أن من مهام منسق الموهوبين تشكيل وتفعيل لجنة رعاية الموهوبين والتنسيق لبرامج الكشف والتعرف على الطلاب الموهوبين بالمدرسة وتقديم برامج إعلامية وتوعوية لهم داخل المجتمع المدرسي وتدريب الطلاب والمعلمين على برامج ومهارات تنمية التفكير وإبراز قدرات الطلاب وإمكاناتهم بالوسائل المتاحة من برامج ومسابقات ومعارض والتعاون والتفاعل الإيجابي مع المشرف المتابع وبرامج إدارة الموهوبين وتنظيم الملفات والسجلات الدورية الخاصة بالموهوبين وتوثيق عملهم بالمدرسة وإعداد تقرير ختامي يرسل لإدارة الموهوبين نهاية العام الدراسي.وعن شروط الترشح أوضح العقيل أن الإدارة اشترطت أن يكون المرشح يحمل درجة البكالوريوس التربوي، أو دبلوما عاما في التربية بعد البكالوريوس لا تقل مدته عن عام دراسي وأن يكون قد أمضى (4) سنوات في التدريس وأن لا يقل تقدير المرشح في درجة البكالوريوس عن جيد وأن يكون حاصلا على تقدير ممتاز في الأداء الوظيفي في العامين الأخيرين وأن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي ويفضل من لديه مشاركات فاعلة في مجال الموهوبين. مشيرا إلى أن مدة التكليف ستكون عاما دراسيا واحدا قابلا للتجديد على أن يداوم منسق الموهوبين بالمدرسة ضمن دوام مدرسته وتحت مسؤولية مدير المدرسة كباقي المعلمين ويعفى من المناوبة والإشراف اليومي وحصص الانتظار ويعوض ذلك بالعمل مع الموهوبين وفق خطة معتمدة ومتابعة مستمرة من مدير المدرسة وفق ما يتناسب مع برامج رعاية الموهوبين، ولمنسق الموهوبين الأولوية في تخفيض النصاب من الحصص مقارنة بزملائه في التخصص.