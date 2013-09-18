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التقديم لوظائف المعيدين بجامعة الإمام إلكترونيا الأحد

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التقديم لوظائف المعيدين بجامعة الإمام إلكترونيا الأحد التقديم لوظائف المعيدين بجامعة الإمام إلكترونيا الأحد

 عكاظ (الرياض)

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن توفر وظائف معيدين ومعيدات في كلياتها المختلفة لحملة شهادة البكالوريوس، وستستقبل المتقدمين بدءا من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس عبر الموقع الإلكتروني للجامعة (www.imamu.edu.sa).وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها وبتقدير لا يقل عن جيد جدا.ودعا من تنطبق عليه الشروط أن يحضر للمقابلة الشخصية مصطحبا معه صورة من الهوية الوطنية، أو سجل العائلة بالنسبة للإناث، وصورة من المؤهل العلمي مع السجل الأكاديمي، وصورة من معادلة الشهادة الصادرة من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من خارج المملكة، مهيبا بالمتقدمين أن يتابعوا موقع الجامعة وكلياتها لمعرفة موعد الامتحان والمقابلة الشخصية.

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