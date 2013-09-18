800 استشاري وأخصائي في اللقاء الدولي لطب الأسنان اليوم

عكاظ (الرياض)
تنطلق في العاصمة الرياض اليوم فعاليات لقاء الرياض الدولي التاسع لطب الأسنان ومؤتمر كوينتسنس العربي العالمي الأول لجراحة الوجه والفكين بالتعاون مع كوينتيسنس العالمية، لمدة ثلاثة أيام في مبنى المستشفى الجامعي لكليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة.ويتضمن البرنامج العلمي عددا من المحاضرات العلمية التي يعرض فيها نخبة من أشهر مؤلفي الكتب في جراحة الوجه والفكين المعتمدة في كليات الطب وكليات طب الأسنان حول العالم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات لديهم في هذا المجال، حيث يستضيف المؤتمر قرابة 800 من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي وغيرها.ومن المنتظر أن تعقد في آخر أيام اللقاء العديد من ورش العمل والندوات ذات الصلة بطب الأسنان، التي تتناول شرح إجابة أسئلة مطروحة حول موضوعاتها، وفق آخر البحوث والدراسات المقدمة بهذا الشأن. وسيشارك في هذه الورش عدد من جراحي الوجه والفكين، وجراحي التجميل، وجراحي الأنف والأذن والحنجرة، وأطباء تقويم الأسنان، وأطباء الأسنان. وكشف عضو هيئة التدريس ورئيس اللجنة الإعلامية بالكليات الدكتور ضياء الأنصاري أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد اعتمدت المشاركة بحضور هذا اللقاء بواقع 19 ساعة تدريبية معتمدة، مفيدا بإقامة معرض على هامش اللقاء، تشارك فيه عدد من كبريات شركات مستلزمات طب الأسنان وعدد من الجهات ذات الصلة.