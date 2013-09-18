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تدشين حقيبة التثقيف الصحي في الدوادمي

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تدشين حقيبة التثقيف الصحي في الدوادمي تدشين حقيبة التثقيف الصحي في الدوادمي

 خالد العصيمي (الدوادمي)

دشن محافظ الدوادمي مران بن جروان بن قويد في مكتبه بالمحافظة أمس الأول حقيبة التثقيف الصحي على مستوى المحافظة التي تم انتقاؤها من المعلومات الصحية بشكل عام وواسع من قبل قسم التثقيف والتوعية الصحية بمركز صحي شرق الدوادمي بجهود ذاتية من مراقب وبائيات مقرن غازي العصيمي، وذلك خلال استقباله مدير مستشفى الدوادمي العام سعد بن محمد اليحيى يرافقه مدير مركز الرعاية الصحية الأولية فيصل الطخيس ومدير مركز صحي شرق الدوادمي بالنيابة مشعل عايض النفيعي.وسيتم توزيع الحقيبة على الدوائر الحكومية ومتوفرة في مستشفى الدوادمي والمراكز التابعة لها. وفي نهاية الاستقبال قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره للقائمين على هذه الحقيبة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في جميع أعمالهم.

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