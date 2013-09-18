عمود كهرباء آيل للسقوط منذ 6 شهور بالمزاحمية

سعود الخزيم (المزاحمية)

يهدد عمود للكهرباء آيل للسقوط، يقع جنوبي محافظة المزاحمية على طريق الرين ــ بيشة منذ فترة زمنية طويلة تتجاوز نصف العام تقريبا حياة المارة ويشكل خطورة بالغة على سائقي السيارات وعابري الطريق وانقطاعات مستمرة على منازل سكان الهجر والمزارع المغذي لها.وأبدى العديد من المواطنين معاناتهم مع هذا العمود المائل والآيل للسقوط مطالبين بتعديله فورا كونه يغذي عددا من الهجر والمراكز والمزارع التي يسكنونها.«عكاظ» قامت بجولة للموقع والذي يبعد أكثر من 50 كلم جنوب المزاحمية والتقت بالمواطنين، حيث قال المواطن حمود القحطاني إن عمود الكهرباء آيل للسقوط منذ فترة طويلة تجاوزت نصف العام ويهدد حياة المارة كما ينذر بانقطاع التيار لعدد من منازل الهجر والمزارع التي يغذيها، بعد أن تسببت الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة في وقت سابق في ميلانه واقترابه من الأرض. وذكر القحطاني أنه سبق قام بإبلاغ طوارئ الكهرباء (933) منذ ما يقارب 4 أشهر عن ذلك ولكن مع الأسف الشديد لم يتم عمل أي شيء بخصوص ذلك، وناشد القحطاني الجهات ذات العلاقة بسرعة التدخل لإصلاحه.وأبدى فالح بن حجاب استغرابه من الوضع الحالي والخطر للعمود والذي يترصد عابري هذا الطريق في أي لحظة، مستغربا أن العمود يقع في منطقة بطريق يشهد حركة مستمرة مما قد يشكل خطرا بسقوطه لا قدر الله على إحدى السيارات أو أحد المارة، مطالبا الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل والتحرك الفوري لإزالة الخطر.أما المواطن جديع بن مسفر فيقول «نعاني من تكرار انقطاع الكهرباء بشكل متكرر والذي أثر على الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات بسبب عامود الكهرباء المائل والذي يغذي منازلنا».من جهته، أوضح لـ«عكاظ» مدير مكتب خدمات كهرباء محافظة القويعية المهندس هادي بن جمعان القحطاني أنه تم توجيه فني مختص لمعاينة الموقع وحصر الأضرار ومن ثم توجيه الفرق في الحال لإصلاح العطل في أسرع وقت ممكن للمحافظة على الاستمرارية وزيادة الموثوقية للكهرباء وخدمة المواطن.