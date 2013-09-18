إعلان المقبولين بالتعليم الموازي

خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلنت عمادة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي بجامعة شقراء عن أسماء الطلاب والطالبات المقبولين ببرنامج التعليم الموازي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1434/1435هـ في التخصصات التالية بالنسبة للطلاب (الحاسب الآلي، إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية)، وبالنسبة للطالبات تخصص (اللغة الإنجليزية). وأهابت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بجميع الطلاب المقبولين مراجعة الكلية في شارع الملك عبدالعزيز بالدوادمي لاستلام الجداول الدراسية، وبالنسبة لجميع الطالبات المقبولات مراجعة مقر شطر البنات في مقر الكلية في حي الدخل بالدوادمي لاستلام الجداول الدراسية.وتنشر «عكاظ» أسماء المقبولين والمقبولات على موقعها الإلكتروني.