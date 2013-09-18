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بداية الدراسة ترفع إيجارات الشقق في السعيرة

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بداية الدراسة ترفع إيجارات الشقق في السعيرة بداية الدراسة ترفع إيجارات الشقق في السعيرة

 وليد الرخيمي (السعيرة)

ساهمت عودة المدرسين إلى مدارسهم في رفع الشقق المفروشة والاستراحات وخلق أزمة سكنية في مدينة السعيرة، 100 كم من النعيرية، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب وقلة المعروض مما اضطر المعلمين الجدد إلى الاستئجار بأسعار باهظة، حيث وصل سعر الشقة المفروشة إلى 1800ريال شهريا والاستراحات إلى 2000 ريال.ووأضح المعلم محمد الشمري لـ «عكاظ» أنه بحث عن شقة مفروشة في أول يوم بعد بداية الدوام الدراسي إلا أنه فوجئ بعدم توفر شقق للإيجار مما اضطره للاستئجار في الفندق بسعر مرتفع، مبينا أن هناك استراحات مرتفعة القيمة.وتوقع صاحب مكتب عقارات، رجل الأعمال سعيد بن محمد الملعبي، أن أزمة السكن ستنفرج قريبا وأن هناك سباقا في بناء الشقق والاستراحات من قبل المستثمرين في السعيرة وأن أغلبها أوشك على الانتهاء.

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