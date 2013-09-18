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التشجير والري في الهيئة الملكية يحصل على الآيزو في الجودة

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التشجير والري في الهيئة الملكية يحصل على الآيزو في الجودة التشجير والري في الهيئة الملكية يحصل على الآيزو في الجودة

 محمد إبراهيم الزهراني (الجبيل)

حصلت إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بالجبيل على شهادة الجودة العالمية (آيزو) في مجال الإشراف وضمان جودة تشغيل وصيانة نظام الري، وقام المدير الإقليمي للشركة المانحة بتسليم شهادة الآيزو لمدير إدارة التشجير والري المهندس صالح بن مفلح المطيري.وأشار المطيري إلى أن الشهادة تعد إنجازاً مميزاً لإدارة التشجير والري وتحديا جديدا للاستمرار في أداء الإشراف على الأنشطة المتعلقة بنظام الري وضمان جودتها بأفضل ما يمكن.يشار إلى أن الهيئة الملكية التزمت في عملها بتطبيق أفضل المعايير الدولية، علما بأنها تملك معاييرها الخاصة، وهذه الشهادة تأكيد على قدرة الهيئة على تحقيق جميع المتطلبات والمعايير الدولية.الجدير بالذكر أن الشهادة تُمنح وفقاً لمجموعة من المعايير منها ما هو إلزامي والآخر اختياري، ومن المتطلبات الإلزامية أن يكون لدى المنشأة إجراء لضبط الوثائق وآخر لضبط السجلات، وكذلك إجراء واضح لتسجيل المشاكل والملاحظات والتصرفات غير المطابقة للإجراءات والعمل على حلها، وكذلك ضبط أعمال الصيانة التصحيحية والصيانة الوقائية، كما تتطلب من المنشأة أن تقوم بإجراء مراجعة داخلية للتأكد من قيام الجميع بالأعمال المناطة بهم حسب الإجراءات المعتمدة.

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