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طلاب الجامعات والمدارس يزورون معرض الطب المنزلي الأول

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طلاب الجامعات والمدارس يزورون معرض الطب المنزلي الأول طلاب الجامعات والمدارس يزورون معرض الطب المنزلي الأول

 سعيد الباحص (الدمام)

زار عدد من الوفود الطلابية من مختلف المدارس الحكومية والأهلية والجامعات في المنطقة الشرقية أمس معرض الطب المنزلي الأول، واستمع الوفد إلى عرض مفصل حول برنامج الطب المنزلي وأهدافه، وأبرز الخدمات التي يقدمها والفئات المستهدفة، كما تعرف الوفد على شرح مبسط للشروط والمعايير التي يتم من خلالها قبول المريض في البرنامج، والمهام والخدمات التي يقوم بها الفريق الطبي.وشرح المشرف العام على معرض الطب المنزلي الأول ومدير برنامج الطب المنزلي في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن أبوداهش، آلية قبول الحالات المرضية في برنامج الطب المنزلي وتبدأ عندما يقرر الطبيب المعالج بالمستشفى أن الحالة المرضية التي يشرف عليها بحاجة إلى التحويل إلى برنامج الطب المنزلي، ثم يقوم الفريق الطبي «طبيب وممرض وأخصائي اجتماعي» بمعاينة الحالة في المستشفى إذ أن أن قبول الحالات لها معايير محددة، ومن ضمنها أن تكون الحالة مستقرة، مع وجود مرافق دائم مع المريض في المنزل.وأضاف أبو داهش أن الفريق الطبي يتولى تقييم منزل المريض وسلامة بيئته، وتحديد موعد أول زيارة، ومع بدء الزيارات يتم تدريب المرافق للمريض وتحسين قدرته على رعايته.وقال إن فريق الطب المنزلي يقوم بتقديم العناية للمريض بعد العمليات الجراحية والخروج من المستشفى، وطريحي الفراش الذين يعانون من قرح الفراش، ورعاية المرضى بعد خروجهم من العناية المركزة، وتقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان، وإرشادات التغذية للأطفال وكبار السن، وتوجيه الأسرة لعمل الوجبات المناسبة، وتقديم الدعم والتوعية للمرضى ومقدمي الرعاية للعائلة بهدف المحافظة على صحة المريض، وتوفير اللوازم والمعدات الطبية وفقا للاحتياج. في ختام الزيارة عبر الطلبة عن سعادتهم بزيارة المعرض وبما وجدوا فيه من معلومات وخدمات عرفتهم على برنامج الطب المنزلي، مؤكدين على أنهم أصبحوا سفراء للبرنامج لنشر أهدافه والخدمات التي يقدمها.

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