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أمانة الأحساء تعتمد «هيلتي» لقياس تحديد أطوال المسافات

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أمانة الأحساء تعتمد «هيلتي» لقياس تحديد أطوال المسافات أمانة الأحساء تعتمد «هيلتي» لقياس تحديد أطوال المسافات

 سالم السبيعي (الأحساء)

شرعت أمانة الأحساء في تطبيق خطواتها التنفيذية لاستخدام جهاز قياس المسافة بالليزر «هيلتي» وهو جهاز إلكتروني دقيق في تحديد المقاسات والأطوال والأحجام، بالإضافة إلى وظائف أخرى متعددة ويعمل بواسطة أشعة الليزر ويمكن استخدامه بأشعة الشمس وبمسافة 200 متر طولي، كما يحوي الجهاز منظارا لمشاهدة نقطة القياس بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الجهد والوقت على المستفيدين وموظفي الأمانة وبلدياتها الفرعية.وناقش الاجتماع الذي انعقد مؤخرا برئاسة وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله بن محمد العرفج وحضور رؤساء البلديات الفرعية ومديري الإدارات المختصة ماهية الجهاز واستخداماته وأهميته في تنفيذ الإجراءات واختصارها وصولاً إلى تقديم خدمة أفضل للمستفيد. وأشار المهندس عبدالله العرفج إلى أن أمانة الأحساء سعت إلى تحقيق أقصى استفادة من وسائل التقنية الحديثة ولذلك تم اعتماد استخدام مثل هذه الأجهزة «جهاز قياس المسافة بالليزر» لأهداف عدة من بينها الحصول على قياسات دقيقة، اختصار الوقت والجهد، تيسير أداء الأعمال، مواكبة التكنولوجيا لتطبيق نظام الإلكترونية وتسهيل مهام الموظفين، مبينا أن استخدام الجهاز سيُسهم بفضل الله في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الخدمة التقنية لتقديمها لكافة شرائح المستفيدين، إضافة إلى الرُقي بمستوى الخدمات البلدية وفق أفضل التجارب الناجحة.

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