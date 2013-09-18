"الرباط الوطنى" بالإسماعيلية يطالب بالالتزام بخارطة الطريق

أكد الرباط الوطنى المصرى أن الالتزام بخارطة المستقبل أو خارطة الطريق، سيجنب البلاد الدخول فى نفق مظلم مرة أخرى، جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره الرباط الوطنى المصرى مساء أمس.

وقال محمد حلمى المتحدث باسم الرباط الوطنى إن الالتزام بخارطة المستقبل سيجنبنا كثيرا من المعاناة التى عانيناها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث إننا خرجنا من تلك الثورة المجيدة بلا خارطة مستقبل نتحرك على أساسها، وحيث إن مصر تحيطها الكثير من الأطماع الخارجية التى تنتظر لمصر السقوط أو أى ثغرة يمكن أن يلعبون عليها، حتى تصبح فجوة كبيرة لا يمكن سدها، تتفرق بها الأمة ويتشتت جيشها كما هو المنتظر وكما يجتهدون الآن حتى تكون سوريا أخرى وهو المخطط الكبير الذى أراد الله أن يكشفه أمام العرب وأمام العالم أجمع.

وأضاف حلمى، ولكن هناك البعض من العرب والمسلمين يعلمون الحقيقة ويصدقون أنفسهم، وبعضهم يبحث عن المصلحة الشخصية متخذا من الدين والعقيدة شماعة وستاره، وأن مصر قيادة وشعبا أمام تحد كبير ووضعوا أنفسهم أمام الشعب وأمام العالم فى المسئولية وها نحن الآن نرى كل يوم جيشنا العظيم يفقد أبناءه فى مواجهة الإرهاب فإنها مصر العظيمة التى هى وجيشها فى رباط إلى يوم الدين.

مؤكدا أن الرباط سيقوم بحملة توجيه وتوعية سياسية فى كثير من المراكز والقرى بمدن القناة وسيناء لتسود حالة التثقيف السياسى قبل الدخول فى انتخابات البرلمان والرئاسة.

وأشار سعيد شعيب خاطر مسئول جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع عضو الرباط الوطنى المصرى، إلى نقص المواد التموينية والدعم وأشار أيضا إلى أن أفران الخبز لا تغطى احتياج المواطنين وأيضا حالة الدقيق سيئة جدا، وفى نهاية البيان وجه الرباط تحية لأرواح شهدائنا الأبرار فى كل القطر المصرى.