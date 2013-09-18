الكهرباء تنزع ملكية 29400 متر مربع في تبوك

محمد الساعد (تبوك)
قررت الشركة السعودية للكهرباء نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي جهد 380 ل . ف، الذي يربط محطة تبوك بمحطة ضباء وذلك من البرج 251 إلى البرج 252 بطول 420 مترا وعرض 70 مترا وبمساحة إجمالية 29400 متر مربع، وستقوم الشركة بتعويض أصحاب العقارات المنزوعة مع تنبيه شاغليها بوجوب إخلائها خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء وتشكيل لجان من عدة جهات لحصر وتحديد العقارات وتقدير التعويضات، ونوهت الشركة بأنه يحق لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.