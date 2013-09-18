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الأمير فهد بن سلطان : تحسين كامل لميدان سباق الهجن والخيل

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الأمير فهد بن سلطان : تحسين كامل لميدان سباق الهجن والخيل الأمير فهد بن سلطان : تحسين كامل لميدان سباق الهجن والخيل

 علي بدير (تبوك)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن اللجان المختصة بتطوير ميدان سباق الهجن والخيل بمدينة تبوك ستواصل أعمالها وفق البرنامج التطويري المعد منذ فترات سابقة، ما يكفل إظهار هذه الرياضة الأصيلة بالشكل المأمول.وقال سموه خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين مساء الاثنين إن هناك خطة متكاملة لإعادة تنظيم الميدان بشكل حضاري روعي فيها توفر الخدمات الصحية والأمنية وتم تخصيص أماكن جديدة لملاك الهجن بطريقة منظمة بعيدا عن العشوائية.وبين سموه في حديثه أن الميدان خصص من قبل الدولة لنادي الفروسية والهجن بالمنطقة وستعمل اللجان لإعادة تأهيله خاصة وان الموقع يقع على الطريق الدولي مما يتوجب مراعاة تحسين كامل المنطقة، مشددا سموه بان ما يحقق مصلحة الجميع سيتم اتخاذه.وحول الاعترض الذي طال أعمال اللجان خلال أداء عملها في الموقع لإزالة الحظائر العشوائية والعقوم على الطريق الرئيسي أكد سموه بان العمل سيستمر واللجان ستواصل تنفيذ خططها المرسومة سابقا بما يضمن إظهار الموقع بشكل لائق بهذه الرياضة العربية الأصيلة مع استيفاء شروط السلامة الصحية والأمنية.

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