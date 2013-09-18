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بلدية طبرجل تتجاوب.. إزالة مخلفات مدرسة ابتدائية

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بلدية طبرجل تتجاوب.. إزالة مخلفات مدرسة ابتدائية بلدية طبرجل تتجاوب.. إزالة مخلفات مدرسة ابتدائية

 فايز الشراري (طبرجل)

تجاوبت بلدية محافظة طبرجل مع طلب تقدمت به إحدى المدارس الابتدائية في المحافظة للنظر في وضع المنطقة المحيطة والتي تعاني من تكدس مخلفات البناء. حيث بادر مدير المدرسة بإرسال خطاب إلى رئيس بلدية محافظة طبرجل المهندس سمحيان بن محمد الشمري مناشدا تدخل البلدية لتنظيف المنطقة المحيطة بالمدرسة ورفع تلال الرمال والحجارة والأخشاب ومخلفات المباني. كما طلب المدير سفلتة الشارع المؤدي إلى المدرسة.إلى ذلك، بادرت بلدية المحافظة بالتجاوب مع خطاب مدير المدرسة وإرسال معداتها للموقع وقام عمال البلدية برفع النفايات وتنظيف الموقع. وثمن مدير المدرسة لبلدية المحافظة هذه البادرة حاثا إكمال احتياجات الموقع.

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