النص الكامل لحوار جيهان السادات: المادة 77 كانت من أخطاء زوجي.. ورفضت زواج "قذاف الدم" من ابنتي

زوجة الرئيس الراحل: أدهشتني تصريحات "هيكل" عن أن "السادات" وضع سما لـ"عبدالناصر"

كتب : محمد عاشور منذ 40 دقيقة

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، إن ما أسمته بـ"زواج المصالح" بين السادات وأمريكا كان من أجل مصر واسترداد أرضها، وبناء الجيش المصري، بينما "زواج المصالح" بين الإخوان وأمريكا كان لبيع الأرض التي استردها الجيش المصري.

ولفتت جيهان، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء"، إلى أن "المادة 77 من دستور 71، التي أعطت الحق لرئيس الجمهورية للاستمرار في الحكم مدى الحياة، هي خطأ من أخطاء الرئيس الراحل، نافية ما يتردد عن أنها سبب تقديم النائبة فايدة كامل في مجلس الشعب طلبًا بتعديل المادة"، مؤكدة أن "السادات كان ينوي ترك الحكم بعد قضاء مدته، لأنه كان يرى أن دوره انتهى بعد تحرير أرض سيناء".

وقالت زوجة الرئيس الراحل، إن "العقيد معمر القذافي طلب عقد اجتماع بعدد من ممثلي المرأة المصرية، وأمر السادات بعقد هذا الاجتماع، وبعدها فوجئ الجميع بأن القذافي طلب أن يكون هناك (تختة وطباشير)، وكتب عدة كلمات عن المرأة مثل (الحيض - الولادة - الحمل - البكارة)، وقال إن المرأة لا تستطيع أن تعمل بسبب هذه الكلمات".

اتصلت بسوزان مبارك أثناء ثورة يناير لمواساتها

وأضافت جيهان، أن "جميع السيدات اللاتي حضرن هذا الاجتماع ضحكن بسخرية مما قاله القذافي، فيما ظل الرئيس أنور السادات صامتًا، وانتقدت أمينة السعيد، الأديبة والكاتبة تصريحات القذافي"، وتابعت جيهان: "الرئيس السادات انهمر في الضحك عندما ركب سيارته في طريقه إلى استراحة القناطر، بسبب ما قاله معمر القذافي".

وأشارت زوجة الرئيس الراحل، إلى أن القذافي قال للسادات إن أمينة السعيد ليست امرأة سوية لأنها "تشرب سجائر وخمرًا"، لافتة إلى أنها قالت له إن هذا أمر شخصي.

ونوهت جيهان، بأن القذافي طلب منها يد ابنتها الصغيرة جيهان، وهي في الثانية عشر من عمرها، لابن عمه أحمد قذاف الدم، مشيرة إلى أن القذافي جاء في زيارة مفاجئة مع زوجته وطلب منها أن يتحدثا على انفراد؛ ليفاجئها بهذا الطلب، وتابعت: "حتى لو كانت في العشرينات مكنتش هوافق، ويبدو أنه كان زواجًا سياسيًا يريد فيه تطويع رئيس مصر لصالحه".

وقالت زوجة الرئيس الراحل، إن توريث الحكم و تزوير انتخابات 2010، التي رتبها أحمد عز، هما السببين الرئيسيين لقيام ثورة 25 يناير.

وأضافت جيهان، أنه يجب ألا ننسى ما فعله الرئيس الأسبق حسني مبارك لمصر، ودوره العظيم في حرب أكتوبر.

وأشارت جيهان، إلى أنها اتصلت بسوزان مبارك، أثناء ثورة يناير لتواسيها، منوهة بأن سوزان خدمت المرأة المصرية كثيرًا، ولها دور إيجابي، وتابعت: "كنت عشمانة بأن يتصل الرئيس مبارك ليطمئن على أولادي ولو مرة كل سنة، وكنت أتصل بسوزان في كل عيد، وكانت لطيفة معي".

وقالت زوجة الرئيس الراحل، إنها استغربت من تصريحات الكاتب محمد حسنين هيكل، وتلميحاته بأن السادات هو الذي وضع سُمًا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقام بتحضير القهوة له.

وأضافت جيهان، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء"، أن السادات كان "سي السيد"، ولا يشرب القهوة ولا يجيد تحضيرها، ولكنه كان يشرب الشاي فقط، ولا يقوم بتحضيره بنفسه.

وأشارت إلى أن هدى عبدالناصر اتهمت السادات بنفس الاتهامات، مؤكدة أنها سامحتها على هذه التصريحات لأنها بمثابة ابنتها.

تمنيت أن يكون "الإخوان" على نهج "أردوغان".. وصدمني الموقف الأخير لرئيس الوزراء التركي

من ناحية أخرى، أكدت جيهان أنها على يقين بأن الرئيس الأسبق حسني مبارك ليس له علاقة باغتيال السادات، مشيرة إلى أن الجيش المصري لم يخطط لذلك، ولكن الجماعات المتطرفة هي التي خططت ونفذت اغتيال السادات.

وقالت زوجة الرئيس الراحل، إنها متعجبة جدًا من موقف قطر تجاه مصر، ووقوفهم بجانب الإخوان وليس الشعب المصري، مؤكدة أنها حزينة جدًا على أن تسلك دولة عربية هذا المسلك.

وأشارت جيهان، إلى أنها قابلت الشيخة موزة مرة واحدة في عزاء عزيز صدقي، مشيرة إلى أن "موزة" كانت لطيفة معها، وأثنت على مواقفها لصالح المرأة، وتابعت: "للأسف قناة الجزيرة التي سجلت معها 12 حلقة تكذب على الشعب المصري وتحرض عليه".

وأضافت زوجة الرئيس الراحل، أنه عند مجيء الإخوان المسلمين إلى الحكم، تمنت أن يكونوا على نهج أردوغان في تركيا، لافتة إلى أنها صدمت في موقف أردوغان، وتابعت: "يبدو أن مخططه باسترجاع الدولة العثمانية فشل على يد الشعب المصري الذي وقف وراء الفريق أول السيسي".

كما أشارت إلى أن حركة حماس وقفت مع الإخوان ضد الشعب المصري "لتنفيذ مخطط ما وبالتأكيد هم متورطون في الأحداث التي تحدث في سيناء".

كان من الضروري فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" حتى لا تكون هناك دولة داخل الدولة

وقالت زوجة الرئيس الراحل، إنه كان من الضروري فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر؛ لأنه لا يجب أن تكون هناك دولة داخل الدولة، مؤكدة أن الإخوان "قتلوا أنفسهم للادعاء بأن الجيش والشرطة قتلوهم".