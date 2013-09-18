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سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان بوفاة شقيقة علي الخوري

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سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان بوفاة شقيقة علي الخوري سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان بوفاة شقيقة علي الخوري

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس الأول واجب العزاء بوفاة شقيقة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية زوجة أحمد درويش الخوري في بيت الأسرة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لذوي وأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويسكن الفقيدة فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إلى الدكتور المهندس علي محمد الخوري وأسرة الفقيدة، معربا عن تعازيه ومواساته، داعيا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

حضر العزاء سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والمستشار راشد لخريباني النعيمي أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من المسؤولين ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية.

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