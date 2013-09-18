وزارات تبدأ استعداداتها للإيفاء بالتحدي

أكد وزراء بالدولة أن الإمارات قد تقدمت في مؤشر الأداء العالمي نتيجة لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وللعمل الجاد والمستمر لأبناء الوطن، ولتلاحم القيادة مع الشعب في سمفونية رائعة ومتزنة حفظت ايقاع العمل العام وساهمت في دفعه المستمر نحو التقدم والنماء.

وأشار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة أن القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تمكنوا خلال فترة وجيزة من ايصال الدولة الى مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعا، من خلال التخطيط الواضح للأهداف والطموحات، وكذلك الإدراك التام للمتغيرات والمستجدات المحيطة بدولتنا إقليمياً ودولياً، مع مراعاة خصوصية وأولويات مجتمعنا الإماراتي.

وقال: ان التحديات كبيرة، ولكن كل وزارة من الوزارات لديها من الإمكانيات ما يؤهلها للتطور والتقدم لتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة، التي تتطلع دائما الى التميز والوصول الى اعلى المراكز والمستويات، وان وزارة الصحة لديها الكثير من مواطن القوة التي سيتم العمل على تعزيزها، وفي المقابل هناك بعض نقاط الضعف التي سيتم معالجتها وتعزيزها.

واضاف معاليه أن قيادتنا الرشيدة لم تكتف بما تم انجازه، بل تتطلع دائما الى الأفضل والأحسن، وهو ما يضع كافة الوزراء والمسؤولين في الدولة في سباق مع الزمن لتحقيق التطلعات المنشودة، وهو ما يعني الاستمرارية في العمل والعطاء. وقال: ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طرح شقين أساسيين، الأول السعي للأفضل والتطور في كافة القطاعات، والشق الثاني تمكين الوزارات من معرفة امكانياتها لتعزيز وتدعيم نقاط القوة، وفي المقابل معرفة نقاط الضعف التي تعاني منها بعض القطاعات، ومن ثم وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتطويرها، وبالتالي الوصول بها الى أعلى المستويات.

وقال معاليه: إن حكومة دولة الإمارات حققت الكثير من الإنجازات التاريخية التي جعلتها في ركب الدول المتقدمة، وعززت مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل وجود قيادة حكيمة، تسهر على مصلحة تطور وازدهار الوطن، وتحقيق مسيرة التنمية الشاملة على كافة المستويات والصعد.

التوجيهات تحد بارز

وقال معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن وزارة البيئة والمياه تتطلع دائما إلى تحقيق أفضل المراتب والمساهمة في الارتقاء بمكانة الدولة، وقد جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باختيار الوزراء مجالا والوصول به إلى الأول عالميا في 12 شهرا يشكل الحافز الأهم لمضاعفة جهودنا في الأشهر القادمة للوصول إلى المركز الأول.

وأفاد بأن الوزارة تدرس حاليا جميع الاحتمالات والمجالات وعناصر التنافسية الدولية، وقامت بعقد اجتماع مهم مع الإدارة العليا لمناقشة وضع تصور مبتكر ومتكامل لتحقيق هذا الطموح وسنعمل في الأيام القليلة القادمة على توسيع دائرة النقاش مع شركائنا الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي للانطلاق إلى الإنجاز والسعي الدؤوب للوصول للمركز الأول في غضون الفترة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح معاليه أن توجيهات سموه تمثل تحدياً بارزاً لكافة الوزراء في الدولة، فتحقيق المركز الأول على المستوى العالمي هو طموح كلنا يتطلع للوصول إليه وتحقيقه.

مؤشرات

وذكر أن الوزارة لديها في الواقع مجموعة من المجالات يتضمنها "مؤشر الأداء البيئي" وهو مؤشر دولي هام يقيس جهود وإنجازات دول العالم وتصنيفها وفق معايير محددة. ويمثل تحسين موقع الإمارات في هذا المؤشر احد الأهداف الاستراتيجية التي نسعى لتحقيقها، مستفيدين في ذلك من الآفاق الواسعة في استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة).

وقال: "إننا ندرك أن تحقيق المركز الأول يتطلب، إلى جانب العزيمة والتصميم، أدوات مبتكرة واستنباط أساليب ووسائل غير تقليدية سنسعى إلى إيجادها وتوظيفها بأفضل صورة ممكنة لتحقيق هذا الطموح".

وأضاف أن التحدي الجديد في سياق المبادرة الخلابة التي عودنا عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ومضاعفة الجهود للوصول بالدولة إلى مستويات متقدمة على سلم التنافسية الدولية وهي التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي يذكرنا بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لاستنهاض الهمم وعدم الركون إلى الإنجار.

اختيار المعايير والمهام

وقال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة: إن نجاح الحكومة مكون من عدد من النجاحات، والعمل على التطوير بشكل متكامل، مشيرا إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخص هذه النجاحات في مبادرة لكل وزارة تكون تحديا لها في التنافسية العالمية.

وأضاف: إن ما يقرب من 30 وزارة ومؤسسة تسعى كل واحدة منها إلى تحقيق هدف واحد والوصول به إلى المركز الأول خلال 12 شهرا، ليصل عدد الأهداف إلى ما يقرب من 30 هدفا كلها تنشد المركز الأول، لافتا إلى أن كل وزارة ومؤسسة ستجد هدفها الخاص الذي تتنافس عليه وتستطيع أن تنجزه بنجاح كبير بعد عام من الآن.

وقال: إن وزارة الأشغال العامة تتنافس على معيار البنية التحتية والطرق، حيث تتفوق عالميا دولة الإمارات في هذا المجال، مؤكدا أنه بهذه الإنجازات سوف تقفز الدولة عددا من المراكز بين الدول لتكون في المركز الأول في التنافسية العالمية.

وأضاف الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي: إن مجالات وزارة الاشغال معروفة ومحددة وإن الوزارة دعت برنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الوطنية للمواصلات إلى اجتماع في يوم الأربعاء المقبل، وتم الطلب من المديرين تشكيل فريق عمل لاختيار المعيار المراد الوصول إليه وتحديد المهام والتحديات، مشيرا إلى العمل بشكل جماعي من خلال هذه المؤسسات، والوصول إلى معيار واحد للتنافس عليه بينها، أو تقوم كل مؤسسة باختيار معيار خاص بها.

معالجة أوجه الضعف

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق المركز الأول في مؤشرات التنافسية خلال 12 شهراً، عقد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل، اجتماعاً بقيادات الوزارة أكد خلاله على أهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة وفي إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية لبلوغ الهدف الأسمى وهو تعزيز مكانة الدولة التنافسية في مجال القضاء.

وأكدت مصادر الوزارة أنه من أجل تحقيق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضعت وزارة العدل خطتها الاستراتيجية حيث قامت بصياغة أهدافها وبرامجها بهدف الارتقاء بالأداء إلى مستويات من الدقة والسرعة والكفاءة والتميز وصولاً إلى أرقى درجات رضا المتعاملين، حيث تم التركيز على تطوير الخدمات، مع اعتماد منهج دعم القدرات الذاتية من خلال معالجة أوجه الضعف في البيئة الداخلية والاستفادة من الفرص المتاحة في البيئة الخارجية بما يحقق رضا المتعاملين وتكامل العمل القضائي.

وأشارت تلك المصادر إلى أنها تسعى إلى تحقيق مجموعة من الغايات العليا التي تشمل تحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون في مجتمع دولة الإمارات وضمان استقلال القضاء وتوفير خدمات قانونية متكاملة لكافة فئات المتعاملين.

وكانت وزارة العدل قد حددت أهدافها الاستراتيجية لتشمل تقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية تحقق رضا المتعاملين، الوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات الخاصة بوزارة العدل وإصدار كافة التشريعات بأكثر من لغة، وتطوير وتحقيق تكامل العمل القضائي والقانوني بالدولة، وتفعيل وتطوير أنظمة بديلة للتقاضي، بجانب تطوير الموارد البشرية وأنظمتها وتوطين الوظائف وتنمية علاقات العمل في إطار من الشفافية، وإيجاد نظم عمل مؤسسية فعالة تساهم في تمكين الوزارة من تحقيق التميز، وإيجاد بيئة عمل مادية نموذجية، وتفعيل العمل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية. كما شهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في بناء مؤسسات النظام القضائي والقانوني على المستوى الاتحادي والمحلي سواء المحاكم أو النيابات أو اللجان القضائية والتحكيمية، وغيرها من المرافق المندرجة تحت لواء العدالة، والتي أسست بدرجة تنظيم لا تقل عن الأنظمة القضائية العالمية.

ترتيب دولة الإمارات في عدد من تقارير التنافسية العالمية

المنظمة اسم التقرير المجموع ترتيب الإمارات الترتيب في العالم العربي أفضل الدول أداءً

برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقرير التنمية البشرية 169 30 الأولى في العالم العربي النرويج

ليجاتوم مؤشر ليجاتوم 110 27 الأولى في العالم العربي النرويج

المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة العالمية 132 19 الأولى في العالم العربي سنغافورة

المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير السياحة والسفر 139 30 الأولى في العالم العربي سويسرا

المنتدى الاقتصادي العالمي التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين 135 103 الأولى في العالم العربي أيسلندا

المعهد الدولي للتنمية والإدارة التقرير السنوي للتنافسية العالمية 59 16 الثانية في العالم العربي هونج كونج

إنسياد المؤشر العالمي للابتكار 125 34 الثانية في العالم العربي سويسرا

البنك الدولي تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 183 33 الثانية في العالم العربي سنغافورة

المنتدى الاقتصادي العالمي التقرير العالمي للتنافسية 142 27 الثالثة في العالم العربي سويسرا