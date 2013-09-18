نهيان يتفقد الملتقى العلمي «اكسبو 2013»

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، خلال الجولة التي قام بها معاليه للملتقى العلمي العالمي "اكسبو 2013 وشملت مختلف أجنحة الدول المشاركة، وذلك في ختام أعمال الملتقى أمس والذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال الفترة من 15- 17 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن القيادة الرشيدة تدعم تمكين أبناء الدولة من مواصلة الابداع في كافة المجالات العلمية بمقاييس عالمية، ومن ذلك الحرص على استضافة الفعاليات العلمية العالمية التي تضيف لطلبة الدولة الكثير من الخبرات والثقافات اللازمة للمساهمة في صناعتهم كعلماء وخبراء يملكون القدرات الكافية لتلبية متطلبات التطور الصناعي والاقتصادي الذي تعيشه الدولة حالياً ومستقبلاً.

ورافق معاليه خلال الجولة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسبق، والمهندس حسين ابراهيم الحمادي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومبارك سعيد الشامسي نائب مدير عام المركز رئيس اللجنة العليا المنظمة ل"اكسبو 2013"وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الامارات عضو اللجنة العليا المنظمة ونخبة من كبار المسؤولين.

ولفت معالي الشيخ نهيان الى أن مشاركة نحو الفين من الشباب والفتيات من الدولة ومختلف دول العالم، يشير بوضوح الى مدى أهمية هذا الحدث العالمي الكبير الذي يشهد نخبة من المشروعات العلمية الثرية التي يمكن تطبيقها والاستفادة منها بما يخدم الانسانية والتطور العلمي العالمي والمحلي.

وقال مبارك الشامسي أن فعاليات اليوم الثالث من الملتقى تنوعت ما بين ورش العمل المتخصصة والمحاضرات التي قدمها عدد من المفكرين والخبراء والمتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا الذين يمثلون دول العالم المتقدم، كما تم تقييم مشروعات الطلبة وتقديم النصح والإرشاد لهم بما يضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري لشباب الامارات وغيرهم من المشاركين.