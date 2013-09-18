عبدالله بن زايد: مرتاحون لدور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية

عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، عن ارتياحه لما تقوم به أجهزة الإعلام في الدولة في خدمة الوطن والتفاعل مع القضايا الوطنية وتأكيد الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، منوها سموه في هذا الصدد بأهمية الإعلام الجديد ودور شبكات التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف العمل الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤسه ظهر أمس اجتماع المجلس الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بترتيبات التغطية الإعلامية لليوم الوطني الثاني والأربعين. واستمع سموه إلى اقتراحات أعضاء المجلس الاستشاري وتصوراتهم بخصوص إبراز منجزات الدولة في المجالات كافة عبر وسائل الإعلام.

كما ناقش الاجتماع تعليقات الأعضاء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بعد الجلسة التي ناقشت السياسة الاعلامية للمجلس الوطني للإعلام.

ونوه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أن المجلس يتولى التنسيق مع الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية كافة بشأن التغطية الإعلامية الهادفة لإبراز المنجزات الحضارية للدولة في 42 عاماً.

وأكد سموه خلال الاجتماع الأهمية المحورية لأجهزة الاعلام ومسؤوليتها خاصة في هذه المرحلة المهمة.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أصدر قراراً بتشكيل مجلس استشاري للمجلس الوطني للإعلام يتولى مناقشة ومتابعة تعزيز وتنسيق المبادرات المشتركة بين المجلس وقطاع الإعلام وتشكيل اللجان الفرعية بهدف تمكين المجلس الوطني للإعلام من وضع المؤسسات الإعلامية في صورة السياسات العامة للدولة. ويتولى المجلس أيضا إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه ورفع التوصيات بشأنها لسمو رئيس المجلس الوطني للإعلام.

معرض إكسبو ميلان

من ناحية أخرى اطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد، بمكتبه بديوان عام الوزارة أمس على خطط جناح الدولة في معرض إكسبو ميلان 2015 بحضور أعضاء المجلس الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام.

وقام مدير المشروع بيتر فاين بتقديم التصاميم التي أعدتها "شركة فوستر وشركاؤها" بالتعاون مع فريق تطوير الجناح. وتم اختيار شعار الجناح "الغذاء من أجل الفكر ... تشكيل وتقاسم المستقبل" مما يؤكد على روح الشعار العام للمعرض "إطعام العالم..

الطاقة من أجل الحياة".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد، عن تقديره للعمل الذي قام به فريق تطوير الجناح تحت إشراف المجلس الوطني للإعلام واهتمامه بشعار المعرض الذي يركز أساسا على إمدادات الغذاء العالمية.

وقال سموه "إن جناح الدولة سيقدم من خلال منابره الرقمية فعاليات ومنتجات ترفيهية وتعليمية إلى أكثر من مليوني زائر للمعرض .. كما سيعزز الجناح مكانة الدولة على المستوى العالمي وعلاقات الصداقة مع إيطاليا مما يشجع آلاف السياح الإيطاليين على زيارة الدولة".

كما تم اختياره الجناح الأكثر شعبية في إكسبو شنغهاي 2010 ونال الميدالية الفضية في إكسبو يوسو بكوريا الجنوبية 2012.

وتعقد الدولة آمالاً كبيرة من خلال مشاركتها المقبلة في إكسبو ميلان الذي سينطلق في مايو 2015.

ويتميز الجناح من حيث مكوناته الرئيسة بالتأثير البصري الذي استوحي من الكثبان الرملية العالية مما يثير اهتمام الزائر بالدخول ليعرف أكثر عن سياسة الدولة في إدارة القضايا المتعلقة بالغذاء والطاقة بينما تقوم أيضا بمساعدة الدول الأخرى في مواجهة تحدياتها.

ويتميز الجناح أيضا بتصاميم الجدران العالية المقوسة المستوحاة من هندسة العمارة التقليدية فيما تعكس مدينة مصدر في أبوظبي تصاميم هندسة العمارة الحديثة.

ويعتزم المجلس الوطني للإعلام المشرف على الجناح تفكيك الجناح بعد انتهاء المعرض وإعادة تركيبه مرة أخرى في الدولة في شكل مركز للزوار في مدينة مصدر.

وأضاف فاين "نحن نستخدم مجموعة واسعة من التقنيات المستدامة في تصميم وبناء الجناح للتأكيد على أنه يفي بالمعايير العالمية والمحلية في كل من ميلان وأبوظبي".

ومن المتوقع الانتهاء من تصاميم الجناح التفصيلية بنهاية العام الجاري على أن تبدأ عملية البناء في العام 2014.

4 مفاهيم رئيسية

أوضح بيتر فاين مدير المشروع أن قصة جناح الدولة ستركز على أربعة مفاهيم رئيسية هي الاستدامة والاهتمام والابتكار والشراكة .. مشيراً إلى أن هذه القصة المقنعة تهدف إلى التفاعل مع الزوار عبر وسائل ترفيه ذات تقنية عالية مما يجعلها تجربة مثيرة لا تنسى. ويتميز الجناح بموقع مميز بالقرب من وسط المنتزه.. وتتمتع دولة الإمارات بسجل حافل من المشاركات المميزة في سلسلة معارض إكسبو العالمية إذ تم تصنيف جناحها من ضمن أفضل خمسة أجنحة في معرض هانوفر 2000 وفاز كذلك بالميدالية الذهبية في معرض سرقسطة