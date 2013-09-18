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طحنون بن محمد يشارك شرطة أبوظبي حملة سلامة الطلاب

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طحنون بن محمد يشارك شرطة أبوظبي حملة سلامة الطلاب طحنون بن محمد يشارك شرطة أبوظبي حملة سلامة الطلاب

شارك سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، في فعاليات حملة شرطة أبو ظبي، تحت شعار "سلامة الطلاب مسؤولية الجميع"، بتوزيع الهدايا المدرسية المرورية التي تحوي عبارات توعوية ونصائح للطلاب، حول القاعدة الذهبية لاستخدام الحافلة المدرسية، وذلك خلال زيارة سموه لمركز البوادي التجاري بالعين.

وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي: إن مشاركة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في فعاليات "حملة سلامة الطلاب مسؤولية الجميع"، تدعم الدور الذي تقوم به شرطة أبو ظبي للارتقاء بسلوك السائقين، وتسهم في تعزيز الوعي المروري، لتوفير السلامة المرورية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

استراتيجية

وأضاف: إن مثل هذه الفعاليات تأتي انسجاماً مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومنهجية التواصل الخارجي ضمن الخطة التي تنفذها "مرور أبو ظبي" لنشر الثقافة المرورية، بما يسهم في تعزيز دور المجتمع لتوفير الأمن المروري.

وأوضـــح الحارثي أن برامج التوعية المرورية التي نظمها فرع العلاقات العامة في قسم مرور العين، التابع لمديرية المرور والدوريات، تأتي ضمن الاهتمام الذي توليه المديرية بضـرورة التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع المحلي في إمارة أبو ظبي ومدينة العين، خصوصاً فئة الطلاب، خلال العام الدراسي الجديد.

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