تهنئة سلطان القاسمي بالاعتماد الملكي البريطاني لبكالوريس كيمياء جامعة الشارقة

رفعت الاستاذة موزة مطر سيف رئيسة اتحاد الكيميائيين العرب رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكيمايائية الاماراتية التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس ومؤسس جامعة الشارقة بمناسبة حصول جامعة الشارقة على اعتراف جمعية الكيمياء الملكية في بريطانيا ببرنامج بكالوريوس الكيمياء الذي تطرحه الجامعة .

ويعزز هذا الاعتماد العالمي الجديد بأحد البرامج الأكاديمية مكانة وتقدم الجامعة في الصفوف الأمامية لنظيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية .

واشادت رئيسة الاتحاد بالدعم والاهتمام العلمي والاكاديمي اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة وتشجيعه المتواصل للجميع على التقدم والبحث العلمي في شتى المجالات ونجاحات سموه الرائدة في تأسيس المدينة الجامعية الصرح الحضاري رفيع المستوى في الامارات بل في المنطقة العربية ما يعكس روحه وحرصه الأصيل على الارتقاء بالعلم والمتعلمين في كل مكان وحرص سموه على تشجيع المجتهدين من خلال تقديم سموه المزيد من الجوائز الحضارية والعلمية.

وقالت ال علي: إن الاعتراف الذي جاء ببرنامج الكيمياء الذي يطرحه قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الشارقة من جمعية الكيمياء الملكية التي تأسست عام 1841 في المملكة المتحدة وهي الأقدم والأعرق على المستوى العالمي.