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إنهاء إجراءات قبول 8400 طالب بجامعة الباحة

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إنهاء إجراءات قبول 8400 طالب بجامعة الباحة إنهاء إجراءات قبول 8400 طالب بجامعة الباحة

 صمان (الباحة)، خالد ظهران (بلجرشي)

أنهت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الباحة إجراءات قبول أكثر من 8400 طالب تقدموا إلكترونيا للمنافسة على المقاعد المتاحة في فروع كليات الجامعة وفي المحافظات خارج مدينة الباحة وهي بلجرشي والمندق والمخواة وقلوة إضافة إلى كليات المدينة الجامعية طريق المطار.وأوضح الدكتور على الزندي عميد القبول والتسجيل بالجامعة أن عملية القبول تمت بشكل إلكتروني كامل بدءا من تقديم طلب الالتحاق إلكترونيا عبر الإنترنت وانتهاء بإرسال الطلاب لملفاتهم عن طريق البريد الممتاز مجانا، حيث تحملت الجامعة رسوم البريد الممتاز، دون الحاجة للحضور لمقر الجامعة أو فروعها، وتم إبلاغ المقبولين آليا عبر رسائل الجوال والبريد الإلكتروني وبوابة القبول.وأضاف أنه تم الاستمرار في تطبيق وتطوير آلية القبول الإلكتروني من منطلق حرص الجامعة على تسهيل وتيسير إجراءات القبول، بما يحقق اختصار الوقت والجهد على الجامعة وكافة المستفيدين من خدماتها، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطبيق مفهوم الإلكترونية.وأشار إلى أنه تعزيزا لمبدأ الشفافية التي تنتهجها الجامعة فقد تم إعلان الحد الأدنى للنسب التي توقف عندها القبول في كل تخصص عبر موقع الجامعة على الإنترنت.

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