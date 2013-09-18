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12 محاضرة عن الربو في مدارس نجران

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12 محاضرة عن الربو في مدارس نجران 12 محاضرة عن الربو في مدارس نجران
تنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الرعاية الصيدلية خلال الأسبوع الجاري وبالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بتعليم نجران 12 محاضرة، ضمن إطار الحملة التثقيفية الأولى عن أدوية الربو.وأوضح الناطق الإعلامي بصحة نجران محسن الربيعان أن المحاضرات ستعقد في مدارس متوسطة مسلمة بن عبدالملك، متوسطة الزبير بن العوام، متوسطة الطبري، متوسطة الخوارزمي، متوسطة ابن تيمية، مجمع محمد الفاتح، متوسطة ابن رشد، المتوسطة الثامنة عشرة، المتوسطة الخامسة عشرة، المتوسطة الثامنة عشرة، متوسطة هشام بن عبدالملك بحبونا، متوسطة البيروني بثار.وأشار الربيعان إلى أن هذه الحملة منبثقة من اللجنة الرئيسية للتثقيف الدوائي والإعلام الصيدلي بالإدارة العامة للرعاية الصيدلية بالوزارة والتي بدورها أعدت المادة العلمية للمطبوعات ومحاضرات المدارس، مؤكدا أن الحملة خصصت للتعريف بطرق الاستخدام الصحيح والأمثل لأدوية الربو بهدف نقل المعلومة الدوائية الصحيحة لأكبر شريحة من المجتمع من خلال بوابة أخرى خلاف بوابات منظومة منشآتها المتكاملة.

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