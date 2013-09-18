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دورة تدريبية تعطل الإجراءات في «عمل» نجران

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دورة تدريبية تعطل الإجراءات في «عمل» نجران دورة تدريبية تعطل الإجراءات في «عمل» نجران
حرمت دورة تدريبية انتظم فيها موظفو استقبال المراجعين في مكتب العمل بمنطقة نجران، المراجعين من استكمال وإنهاء إجراءاتهم.واستغرب عدد من مراجعي المكتب عدم وجود موظفين على كاونترات استقبال المراجعين، مشيرين لـ«عكاظ» إلى أنهم حضروا لإنهاء معاملات تتعلق بنقل الكفالة وغيرها، إلا أن حارس المكتب منع بعضهم من الدخول بحجة أن الموظفين في دورة تدريبية في أحد الفنادق، وتساءلوا: لماذا لا تعقد مثل هذه الدورات خارج الدوام الرسمي حتى لا تتأثر مصالح المراجعين خاصة في هذه الأيام التي تشهد زحاما على بعض الإدارات المعنية بتصحيح أوضاع العاملين.وقال أحد المراجعين إنه حضر إلى مكتب العمل فوجده خاليا من الموظفين عدا من بعض الإداريين الذين اكتفوا بالجلوس في مكاتبهم الفارهة دون أن يحركوا ساكنا تجاه الراغبين في إنهاء معاملاتهم وخاصة نقل الكفالة.«عكاظ» اتصلت بأحد القياديين في المكتب لاستيضاح حقيقة تذمر المراجعين، فاعترف أنه بالفعل انتظم 70 في المائة من موظفي المكتب في دورة تدريبية، إلا أن العمل لم يتأثر بشكل عام ما عدا نقل الكفالات لأنها مرتبطة بالحاسب الآلي، مبينا أن قياديين متواجدين في مكاتبهم يعملون على إنجاز المعاملات كما هو معتاد.وعند سؤاله عن أسباب عدم انعقاد هذه الدورة خارج فترة الدوام، قال إن الموظف يعمل أكثر من 8 ساعات ومن الصعب أن يحضر مثل هذه الدورة في الفترة المسائية لأنه سيكون منهكا، ونفى القيادي أن يكون حارس المكتب قد منع أي مراجع من دخول المكتب لإنهاء إجراءاته، مؤكدا بأنه كان يراقب الوضع ويحرص على استقبال المراجعين ومساعدتهم قدر الإمكان.

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