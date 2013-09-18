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تحلية المياه بالمجاردة في المرحلة الثالثة لمشروعات عسير

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تحلية المياه بالمجاردة في المرحلة الثالثة لمشروعات عسير تحلية المياه بالمجاردة في المرحلة الثالثة لمشروعات عسير

 صالح الشهري (المجاردة)

أكدت مديرية المياه بمنطقة عسير إدراج مشروع المياه لمحافظة المجاردة ضمن مشاريع تحلية المياه بمنطقة عسير.وأوضح مدير مكتب مدير عام المياه بمنطقة عسير المهندس يزيد آل عائض، في خطاب جوابي لاستفسار شيخ قبيلة آل يحيى بالمجاردة سعد بن زيد آل فيصل، أن محافظة المجاردة قد أدرجت في المرحلة الثالثة، وأنه سيتم تغذية المجاردة عن طريق محطة تحلية الشقيق، وهي ضمن أولوية مشاريع التحلية لدى وزارة المياة في عسير.جاء ذلك عقب رفع الأهالي العديد من البرقيات لوزارة المياه، مطالبين من خلالها بسرعة تنفيذ مشروع تحلية المياه بالمجاردة والذي يخدم الكثير من المراكز والقرى والمناطق المجاورة كبارق وثربان وربيعة وعبس، أسوة بمحافظات منطقة عسير.

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