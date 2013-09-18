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تغيب 7 موظفين يعلق المعاملات يوماً في «عمل» صبيا

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تغيب 7 موظفين يعلق المعاملات يوماً في «عمل» صبيا تغيب 7 موظفين يعلق المعاملات يوماً في «عمل» صبيا

الحربي : لم تغلق المكاتب .. وباشروا في ورشة تدريبية

 حسين محه (جازان)

في وقت شكا فيه مراجعو مكتب العمل في صبيا الأحد الماضي، مما أسموه اغلاق المكاتب وغياب الموظفين في وقت الدوام الرسمي، كشفت مصادر مسؤولة لـ «عكاظ» عن تغيب سبعة موظفين في مكتب العمل بصبيا أمس الأول، الأمر الذي جعل مكتب العمل بصبيا مغلقا يوما كاملا.وفوجئ عدد من المراجعين من إغلاق مكتب العمل بمحافظة صبيا والذي تسبب في تعطل إجراءت ومعاملات المراجعين، ما جعل الأهالي يتقدمون بشكوى لمدير عام فرع مكتب العمل بمنطقة جازان علي الحربي للوقوف على مكتب العمل المغلق بصبيا.وأكدت المصادر أن الأهالي طالبوا الحربي بالتحقيق مع الموظفين المتغيبين عن أداء عملهم دون مبررات والذين تسببوا في تعطيل معاملاتهم والانتقال إلى مكتب العمل الرئيسي بجازان بالرغم من بعد المسافات، وأضاف المصدر أن الحربي وعد على الفور للوقوف والتأكد بنفسه من صحة شكوى المواطنين، وفور وصول الحربي للموقع اتضح أن هناك مشكلة قائمة بالمكتب ووجه بتشكيل لجنة للتحقق عن أسباب غياب الموظفين.وأوضح لـ «عكاظ» مدير عام فرع مكتب العمل بمنطقة جازان علي الحربي أن وزارة العمل نظمت ورشة عمل عن «تقنية المعلومات» وأرسلت الوزارة متخصصين لتأهيل وتدريب منسوبي مكاتب العمل بمختلف محافظات المنطقة كالدرب والعيدابي وأبو عريش وصبيا وغيرها.وأكد أن المكاتب لم تكن مغلقة وغير صحيح ما حدث وإنما تم أخذ موظفي خدمة العملاء لتدريبهم فقط من مختلف المحافظات وتدريبهم خارج مكاتب العمل.

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