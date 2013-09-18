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«قرية حرفية» بالعين الحارة في الحرث

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«قرية حرفية» بالعين الحارة في الحرث «قرية حرفية» بالعين الحارة في الحرث

 أحمد الزيلعي (الحرث)

تفقد محافظ الحرث مبارك بن سحمان السبيعي أمس الأول المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة يرافقه كل من رئيس مركز الخشل رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالمحافظة ورئيس بلدية الحرث عبدالله العلياني ورئيس المجلس البلدي أحمد معبوش هزازي. وشملت الجولة الوقوف على المشاريع المنفذة في المحافظة بما فيها مشروع العين الحارة بوادي خلب والساحة الشعبية والمركز الحضري والترفيهي والحديقة العامة بالحرث. وأكد السبيعي حرص واهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة على تلبية كافة متطلبات أبناء هذه المحافظة، مشيرا إلى أن سموه يتابع بنفسه أولا بأول تنفيذ المشاريع على أرض الواقع ويتواصل شخصيا مع المقاولين للتأكد من سرعة تنفيذ المشاريع على أكمل وجه وتحقيق خدمة الوطن والمواطن.وأكد رئيس البلدية بالحرث العلياني نجاح فكرة مشروع تكميلي لمشروع تحسين العين الحارة، وقال «استعد بتخصيص وتجهيز المكان للقرية الحرفية التي بدورها ستضيف للمكان جاذبية أكثر».

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