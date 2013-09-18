أمانة نجران تطلب تعاون الإعلام للمحافظة على «أبا الرشاش»

طلبت أمانة نجران من وسائل الإعلام مساعدتها في المحافظة على متنزه أبا الرشاش الذي طالته أيادي العبث رغم أنه لم يمر على افتتاحه أكثر من عشرة أيام.وقالت الأمانة على لسان متحدثها الرسمي بالنيابة مشبب حنظل، إن ما يحز في النفس هو ذلك العبث الذي طال المتنزه من أعمال تخريب وتكسير وكأن الأمر لا يعني أحدا، وقال إن هذا الأمر يجب أن يقابل برسائل توعوية، مبينا أن الأمانة بصدد إطلاق حملة توعية شاملة بالتعاون مع عدد من الجهات، مطالبا وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية ببث رسائل توعوية تؤكد على ضرورة المحافظة على هذا المنجز السياحي.وأشار إلى أن العديد من الحدائق بنجران تتعرض للعبث المستمر رغم تواجد فرق الصيانة، وتساءل: إلى متى يستمر هذا الإهمال من قبل بعض مرتادي هذه الحدائق، موضحا أن منتزه أبا الرشاش من الإنجازات التي قدمت خلال الفترة الأخيرة، ونال استحسان الجميع، بدليل الإقبال غير المسبوق على مختلف مرافقه.