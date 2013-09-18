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أكثر من 90 قتيلا وجريحا فى سلسلة الانفجارات التى شهدتها بغداد أمس

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أكثر من 90 قتيلا وجريحا فى سلسلة الانفجارات التى شهدتها بغداد أمس أكثر من 90 قتيلا وجريحا فى سلسلة الانفجارات التى شهدتها بغداد أمس

قتل 20 شخصا، وأصيب 78 آخرون بجروح متفاوتة فى سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة، هزت مساء أمس الثلاثاء مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية إن تلك الحصيلة نتيجة انفجار نحو 10 سيارات مفخخة بمناطق الحسينية وساحة النصر ومدينة الصدر والسيدية والبتاوين والزعفرانية وحى العامل، كما انفجرت سيارة مفخخة فى منطقة الشعلة دون معرفة عدد الضحايا.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدة محافظات عراقية أخرى تشهد منذ فترة أعمالا إرهابية بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

ويعد شهر يوليو الماضى الأعنف من حيث عدد الضحايا منذ العام 2008، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى فيه أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

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مصر 365