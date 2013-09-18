إغلاق مكاتب بعثة "اليوناميد" لحفظ السلام بغرب دارفور

أغلقت بعثة "اليوناميد" لحفظ السلام- بولاية غرب دارفور- مكاتبها وسلمتها للحكومة السودانية.

وقال مدير البعثة بالولاية ديزان عبد الله ظورانى، فى تصريح أمس الثلاثاء، لوكالة السودان للأنباء، إنَ إغلاق هذه المكاتب جاء بعد قناعة تامة بتحقيق الاستقرار الأمنى الملموس فى المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار الترتيبات الجارية لتخفيض قوات حفظ السلام التابعة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى "اليوناميد" بدارفور.

من جانبه، أوضح ممثل حكومة الولاية آدم يحيى بشر، أن حكومة الولاية ستعمل على إنشاء مدرستين فنية وحرفية للبنين والبنات ومركز صحى، فى هذه المكاتب، وذلك لترقية وتطوير خدمات الصحة والتعليم فى المحلية.

وقال، إنه تلقى وعدا من مدير البعثة بالسعى الجاد بالتنسيق مع رئاسة البعثة فى "الفاشر" لتوفير خدمات المياه والإنارة لإدارة هذه المكاتب.