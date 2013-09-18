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هيومان رايتس ووتش تدعو السلطات اليمنية إلى حماية حقوق المرأة

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هيومان رايتس ووتش تدعو السلطات اليمنية إلى حماية حقوق المرأة هيومان رايتس ووتش تدعو السلطات اليمنية إلى حماية حقوق المرأة

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المعينة بحقوق الإنسان السلطات اليمنية إلى ضمان أن يوفر دستور البلاد الجديد حماية كافية لحقوق المرأة اليمنية، وجاءت تلك الدعوة أثناء مؤتمر الحوار الوطنى الشامل أمس الثلاثاء.

ويحضر المؤتمر قادة سياسيون وعلماء دين وممثلون آخرون من أجل تحديد النظام السياسى للبلاد عقب صياغة دستور البلاد الجديد.

وقالت أروى عثمان من منظمة هيومان رايتس ووتش "إن المشاركين فى الحوار الوطنى أمامهم فرصة فريدة من نوعها، ومسئولية أساسية بضمان كامل الحماية لحقوق المرأة فى الدستور الجديد، ثم تعزيز هذه الحقوق من واقع القوانين والسياسات الوطنية.

وقالت المنظمة إن المرأة اليمنية تواجه تمييزا كبيرا فى جميع مظاهر الحياة، منوهة إلى أن اليمن تعد الأعلى فى نسبة زواج القصر والذى فى بعض الحالات شمل فتيات لم يتجاوز أعمارهن الثمانية أعوام.

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مصر 365