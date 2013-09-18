صلاح يقود إمبراطورية ' S ' في بازل أمام مغامرة مورينيو

يدخل الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل اختبارا أوروبيا شيقا مساء الأربعاء عندما يحل فريقه ضيفا على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ووقع صلاح في المجموعة الخامسة مع تشيلسي وشالكة وستيوا بوخارست، وجاءت القرعة لتصدم بازل بالذهاب لإنجلترا في المواجهة الأولى.

ويتصادف أن تشيلسي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني، ويسعى البرتغالي لخوض مغامرة.

وفي المقابل يتسلح بازل بحفنة من اللاعبين يشكلون إمبراطورية حرف "S" بحسب تقرير سويسري.

إمبراطورية S

أشار تقرير سويسري إلى أن بازل سيسعى لمباغتة تشيلسي في لندن من خلال هجوم يشكله عددا من اللاعبين يبدأ أسمهم بحرف S.

ويرأس قائمة حرف S .. صلاح، ستوكير، ستريلر، سيو.

والمربع الهجومي لبازل يشكل اتزانا بين الأداء، وكل منهم يملك ميزة تفصله عن الأخر.

صلاح وفالنتين ستوكير بارعان على الأطراف، وماركو ستريلير مهاجم صاحب طول فارع وينجح في التعامل مع الكرات العرضية.

والإفواري جيوفري سيو صاحب مهارات رائعة كمهاجم مساعد يأتي من الخلف.

ويملك صلاح هدفا في شباك بتر تشك حارس تشيلسي على ستامفورد بريدج الموسم الماضي في الدوري الأوروبي عندما تلقى بينية من ستوكير انفرد وسدد محرزا الأول.

ولكن يغيب عن بازل النجم المصري الأخر محمد النني إثر تعرضه لإصابة في الكوع خلال معسكر المنتخب قبل مباراة غينيا في تصفيات كأس العالم.

وبالتالي ستكون فرص مارسيلو دياز وفابيان فراي كبيرة في خوض المواجهة منذ البداية كلاعبي ارتكاز.

مغامرة مورينيو

مورينيو في خطته الجديدة لتشيلسي ينظر دائما للمستقبل بحسب تصريحات المدرب البرتغالي.

وينوي مورينيو الدفع بعناصر شابة أمام بازل مع الإشارة بضرورة التدعيم بأسماء خبرة.

وقال مورينيو لوسائل الإعلام: "من الممكن أن أختار فريقا ذو خبرة أمام بازل، ولكن هذه المرحلة تتطلب الدفع بعناصر شابة لدعم مستقبل الفريق".

وأضاف "من الممكن أن أدفع بلاعبا خبرة مع أربعة لاعبين ممن هم 22 عاما أو أقل، ولنرى ما سيحدث أمام بازل".

وأكد مورينيو "إن دفعت بلاعبين خبرة من السهل أن أحقق الفوز وأحصد النقاط الثلاثة وهي خطوة واحدة لأعلى الجدول، وخطوة واحدة للوراء أيضا".

وألمح مورينيو إلى أنه يمكنه الدفع بقوته الضاربة وتحقيق فوزا سهلا، ولكن -بحسب رؤيته - هذا لا يحقق أفضل طريقة للتعلم، مشيرا إلى سعيه لوضع الفريق تحت ضغط أثناء تحقيق الفوز وهذا يجعل المستقبل أفضل.

واختتم "أنا هنا لصناعة مستقبل تشيلسي، ونملك مواهب شابة كثيرة يمكنها الحفاظ على ما هو مقبل".