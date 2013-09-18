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بيل: انتقلت إلى ريال مدريد من أجل لعب تلك البطولات

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بيل: انتقلت إلى ريال مدريد من أجل لعب تلك البطولات بيل: انتقلت إلى ريال مدريد من أجل لعب تلك البطولات

أبدى الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الجديد سعادته بالانطلاقة القوية التي قدمها الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على جالاطا سراي 6-1 في افتتاح مباريات الفريق بالبطولة.

وكان بيل قد شارك مع فريقه في مباراة فياريال بالدوري وسجل هدفا قبل أن يشارك كبديل في فوز فريقه الكبير على جالاطا سراي 6-1 في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيل لشبكة (سكاي سبورتس) "إنه أمر رائع وكان سببا كبيرا في انتقالي لريال مدريد أن ألعب في أكبر البطولات، وكان من الرائع أيضا أن ألعب اليوم ونفوز ونحقق انطلاقة جيدة".

وكان بيل قد انتقل إلى ريال مدريد قادما من توتنام الإنجليزي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضي مقابل 100 مليون يورو تقريبا جعلته أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

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