بالصور..أمن الأسكندرية يضبط أكبر مخزن لتوزيع الأسلحة النارية‎

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية الأمس الثلاثاء , من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية ومعدات لأسلحة قنص , كانت مخزنة في منزل عاطل بدائرة قسم ثان المنتزة استطاع الهروب قبل مداهمة منزله .

وكانت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزة تفيد قيام المدعو “مجدى حسن على حسن 53 سنة” عامل و مقيم دائرة القسم بأتخاذ مسكنه كمخزن للسلاح النارى و كمالياته .

وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة السيد اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية بمداهمة المنزل و تمكنت من التحفظ على الأسلحة المضبوطة و تم ضبط الآتى: ”136 ياى حديدى ،2 دبشك ،21 ماسورة سلاح ، 3 طبنجات ضغط هواء ، 22 طبنجة صوت ، 6 علبة طلقات صوت عيار 9 مم ، 8 سلاح أبيض مطواة، 1 آله حديدية ، 3 عصا حديدية ، صاعق كهربائى ، 13 علبة أدوات تنظيف سلاح ، 23 علبة طلقات رش ، 19 عداد ( تايمر 9 ) ، 63 كاتم صوت ، 64 جهاز تليسكوب ، 17 جهاز ليزر ، 19 علبة لمبة .

> كما تم ضبط كمية من القطع المختلفة التى تستخدم فى تجهيز التليسكوبات.