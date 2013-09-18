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بالصور..أمن الأسكندرية يضبط أكبر مخزن لتوزيع الأسلحة النارية‎

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بالصور..أمن الأسكندرية يضبط أكبر مخزن لتوزيع الأسلحة النارية‎ بالصور..أمن الأسكندرية يضبط أكبر مخزن لتوزيع الأسلحة النارية‎

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية الأمس الثلاثاء , من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية ومعدات لأسلحة قنص , كانت مخزنة في منزل عاطل بدائرة قسم ثان المنتزة استطاع الهروب قبل مداهمة منزله .

 

وكانت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزة تفيد قيام المدعو “مجدى حسن على حسن 53 سنة” عامل و مقيم دائرة القسم بأتخاذ مسكنه كمخزن للسلاح النارى و كمالياته .

 

وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة السيد اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية بمداهمة المنزل و تمكنت من التحفظ على الأسلحة المضبوطة و تم ضبط الآتى: ”136 ياى حديدى ،2 دبشك ،21 ماسورة سلاح ، 3 طبنجات ضغط هواء ، 22 طبنجة صوت ، 6 علبة طلقات صوت عيار 9 مم ، 8 سلاح أبيض مطواة،  1 آله حديدية ، 3 عصا حديدية ،  صاعق كهربائى ، 13 علبة أدوات تنظيف سلاح ، 23 علبة طلقات رش ،  19 عداد ( تايمر 9 ) ،  63 كاتم صوت ،  64 جهاز تليسكوب ،  17 جهاز ليزر ، 19 علبة لمبة .
> كما تم ضبط كمية من القطع المختلفة التى تستخدم فى تجهيز التليسكوبات.

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