طلاب "صوت الميدان" ينتخبون المكتب التنفيذى لطلاب الدستور الإسكندرية

انتخب طلاب "أسرة الميدان" المنتمية لحزب الدستور بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس المكتب التنفيذى لرئاسة جامعة الإسكندرية، والذى سيقوم بإدارة شئون طلاب الحزب على مستوى الجمهورية.

حيث فاز أحمد سراج بمنصب مسئول الحزب بجامعة الإسكندرية بـ 49 صوتًا، بينما فاز الطالب محمد إبراهيم خليف مسئول الحزب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى بـ 6 أصوات.

وقال الطالب أحمد سراج إنه يعمل خلال العام الدراسى الجديد على نشر أفكار الحزب من خلال أسرة الميدان، وزيادة عدد مقاعد الأسرة فى انتخابات اتحاد الطلبة الجديدة، خاصة بعد حصول الحزب على أغلب المقاعد العام الماضى.