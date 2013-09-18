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“تمرد الإسكندرية” تبدأ حملة “اكتب دستورك” من أحد المقاهي الشعبية

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“تمرد الإسكندرية” تبدأ حملة “اكتب دستورك” من أحد المقاهي الشعبية “تمرد الإسكندرية” تبدأ حملة “اكتب دستورك” من أحد المقاهي الشعبية

حملة اكتب دستورك

بدأت حملة تمرد بالاسكندرية اليوم الاربعاء حملة ” اكتب دستورك ” وذلك لتوعية المواطنين ومعرفة اقتراحاتهم لمشروع الدستور الجديد الذى تجرى صياغته حاليًا.

 

واستهلت الحملة جولاتها من إحدى المقاهى الشعبية بمنطقة رشدى وذلك باقامة ” مقهى ثقافى ” لتكوين رأى عام مجتمعى عن الأهداف والطموحات التى يتنماها الشعب من خلال الدستور الجديد وذلك .

 

وقد قام أعضاء الحملة بسؤال أعضاء المقهى عن اقتراحاتهم للدستور وآراءهم فى المواد التى أثارت الجدل فى الشارع السكندرى وذلك لتقديمها للجنة الخمسين للوصول إلى دستور يمثل كل المصريين.

 

تمرد تكتب الدستور

 

 

 

 

 

 

 

حملة تمرد تدشن حملة الدستور

حملة تمرد تدشن حملة الدستور

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