“تمرد الإسكندرية” تبدأ حملة “اكتب دستورك” من أحد المقاهي الشعبية

بدأت حملة تمرد بالاسكندرية اليوم الاربعاء حملة ” اكتب دستورك ” وذلك لتوعية المواطنين ومعرفة اقتراحاتهم لمشروع الدستور الجديد الذى تجرى صياغته حاليًا.

واستهلت الحملة جولاتها من إحدى المقاهى الشعبية بمنطقة رشدى وذلك باقامة ” مقهى ثقافى ” لتكوين رأى عام مجتمعى عن الأهداف والطموحات التى يتنماها الشعب من خلال الدستور الجديد وذلك .

وقد قام أعضاء الحملة بسؤال أعضاء المقهى عن اقتراحاتهم للدستور وآراءهم فى المواد التى أثارت الجدل فى الشارع السكندرى وذلك لتقديمها للجنة الخمسين للوصول إلى دستور يمثل كل المصريين.