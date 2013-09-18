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رئيس البرلمان السوداني يؤكد أهمية حل الصراعات القبلية بدارفور من جذورها

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رئيس البرلمان السوداني يؤكد أهمية حل الصراعات القبلية بدارفور من جذورها رئيس البرلمان السوداني يؤكد أهمية حل الصراعات القبلية بدارفور من جذورها

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 00:55

أكد رئيس المجلس الوطني السوداني "البرلمان"، أحمد إبراهيم الطاهر، أهمية حل كل الصراعات والمشاكل القبلية ومعالجتها من جذورها، وطالب بضرورة العمل على تغيير المفاهيم القديمة والتخلص من الصراع والنزاع حول الأرض.

وأشار الطاهر، خلال لقائه اليوم بوالي ولاية شرق دارفور عبدالحميد موسي كاشا، إلى أن الأرض ملك للدولة، ويجب العمل على تنفيذ برامج السلم الاجتماعي، ودعا إلى التعامل القانوني مع كل قضايا الاعتداء على النفس والمال، على أن تتم كل المعالجات ودفع الديات التي هي حق لأولياء الدم عن طريق المحاكم.

ومن جانبه، أطلع والي شرق دارفور، رئيس البرلمان السوداني على الأوضاع بالولاية، مؤكدًا على استقرارها، وأنه تم اتخاذ خطوات في سبيل التنمية والإعمار، وأشاد بالدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به الهيئة التشريعية القومية نحو ولايات السودان كافة.

وقال كاشا إن "اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المركزية مع المسؤولين في الدولة"، مبينًا أنه قدم لرئيس المجلس الوطني تقريرًا حول الأحداث التي شهدتها ولاية شرق دارفور، والتي تعتبر مفاجئة للجميع، كما شرح له الترتيبات التي تمت ونتائج لقاءاته مع الرئيس البشير ونائبيه ومسؤولي الدولة، وكذلك الترتيبات الأمنية التي تم اتخاذها.

كما أشاد بالسلطة الإقليمية لدارفور، لوقفتهم الصلبة وتواجدهم بالولاية منذ اندلاع الأزمة، وحضورهم توقيع وقف العدائيات.

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