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القوى الثورية بالزقازيق تستنكر انسحاب حسام عيسى من جامعة القاهرة

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القوى الثورية بالزقازيق تستنكر انسحاب حسام عيسى من جامعة القاهرة القوى الثورية بالزقازيق تستنكر انسحاب حسام عيسى من جامعة القاهرة

استنكر الدكتور عاطف عامر أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم ومنسق القوى الوطنية الثورية بجامعة الزقازيق عدم إعلان الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى صراحة تجميد قرار الضبطية القضائية أو المطالبة بذلك من المجلس الأعلى للجامعات.

كما استنكر عامر تصريح الوزير أمام جموع الطلبة أنه عضو فى حركة 9 مارس الجامعية المناهضة للجيش والشرطة.

وقال منسق القوى الثورية " كانت القوى الثورية تأمل من وزير التعليم العالى ونائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية أن يكون صدره أكثر رحابة بأبنائه الطلاب، وأن يعطيهم من الوقت وسعة الصدر للاستماع إليهم جميعا وعدم الخروج من القاعة إلا بقرارات نهائية تقنع جميع الطلاب الحاضرين، لأن الطلاب المتواجدين هم طلاب اتحادات الطلبة بالكليات والجامعات المصرية وسيعودون لجامعاتهم لينقلوا لزملائهم نتائج اللقاء.

وأضاف "كنا نأمل أن تكون حركة الوزير أكثر إيجابية فى زيارات ميدانية للجامعات المصرية قبل بداية العام الدراسى وعليه تتمنى القوى الثورية أن يعلن الوزير إلغاء الضبطية القضائية أو تجميدها حتى لا تكون سببا لافتعال المواقف داخل الجامعات.

وكان الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، قد غادر مؤتمر دستور الثورة المنعقد فى قاعة الاحتفلات الكبرى بجامعة القاهرة، وذلك بعد أن هتف الطلاب ضد "الضبطية القضائية"، وأصروا على عدم بدء المؤتمر إلا بعد إصدار الوزير قرار بإلغاء الضبطية القضائية.

ورد الوزير أنه ليس فى يده سلطة إصدار قرار لإلغاء الضبطية القضائية، وهو لم يتخذ قرارا بتطبيقها من البداية، ووعد الطلاب بأن يتحدث ممثلا عن كل جامعة لمدة ثلاث دقائق، ولكنه غادر المؤتمر ولم يستمع للطلاب.

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