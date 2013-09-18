محافظ سوهاج يتفقد المدارس.. ويبدى استياءه من عدم النظافة

فى جولة مفاجئة تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج يرافقه المهندس علاء يس سكرتير عام المحافظة ونادية محمد موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد، حيث زار مدرسة النهضة للغات، ومدرسة حامد سليمان الابتدائية، ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية للبنات.

وقد أبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى النظافة والصيانة بهذه المدارس، مؤكدا أنه سوف يعاود المرور على هذه المدارس مرة أخرى مع بداية العام الدراسى الجديد، مشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة بالمدارس لتهيئة المناخ المناسب للطالب وللمعلم أيضا للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكدا أنه لن يتهاون فى معاقبة أى مسئول يثبت تقصيره فى أمور النظافة والصيانة للمدارس.

وقال المحافظ نعلم أن هناك بعض المشكلات المادية التى تواجه المدارس الآن، ولكن هذا ليس مبررا للتقصير فى أمور النظافة، مشيرا إلى أنه سوف يعقد اجتماعا مع وكيلة وزارة التربية والتعليم بسوهاج من أجل بحث تدبير ميزانية خاصة لأعمال النظافة والأنشطة بالمدارس.

يذكر أن المحافظ قد عقد من قبل اجتماعا مع مسئولى شركة الكهرباء والمياه وهيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على المشاكل التى تواجه بعض المدارس الجديدة وبعض المدارس التى خضعت للصيانة والإحلال والتجديد والتى تصل إلى 71 مدرسة من أجل حل هذه المشكلات قبل بداية العام الدراسى الجديد.