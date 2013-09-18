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محافظ بورسعيد يقرر تسليم مسجد التوحيد لوزارة الأوقاف وفض أى اعتصام

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محافظ بورسعيد يقرر تسليم مسجد التوحيد لوزارة الأوقاف وفض أى اعتصام محافظ بورسعيد يقرر تسليم مسجد التوحيد لوزارة الأوقاف وفض أى اعتصام

أصدر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد تعليمات مشددة لمدير إدارة الأوقاف بسرعة استلام مسجد التوحيد، الذى يمثل مقر مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، والقيام بطلاء المسجد وتجديده، وفض أى اعتصامات بداخله، وذلك وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الشرطة والجيش عقب الاشتباكات التى نشبت بين الأهالى ومؤيدى المعزول، التى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وصرح اللواء السيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد بأن ما حدث عقب صلاة العشاء جاء إثر تجمع عدد من أنصار الرئيس المعزول أمام المسجد، فوقعت مشادات بينهم وبعض أهالى المنطقة، تبادل خلالها الطرفان إلقاء الحجارة، وأطلق مجهلون - جارى تحديدهم - أعيرة نارية أدت إلى وفاة شخص يدعى محمد محمد على القزاز 63 سنة نتيجة إصابته بطلق نارى بالرقبة، وإصابة آخر يدعى محمد إبراهيم سلام 17 سنة بطلق خرطوش بالقدم.

وأوضح أنه تم على الفور تدخل قوات الشرطة، المتمركزة أمام المنطقة الأزهرية للسيطرة على الموقف، حتى وصلت سريعا التعزيزات الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة، وتمت السيطرة على موقع الاشتباكات تماما.

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مصر 365