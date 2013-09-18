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وزيرة الصحة توقع مذكرة تفاهم لإطلاق "صحة مصرى"

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وزيرة الصحة توقع مذكرة تفاهم لإطلاق "صحة مصرى" وزيرة الصحة توقع مذكرة تفاهم لإطلاق "صحة مصرى"

وقعت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة "صحة مصرى " بالتعاون مع مؤسسة الخير تهدف إلى توفير تقديم خدمة صحية أفضل للمصريين.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها أمام المؤتمر الذى عقد اليوم لتوقيع المذكرة، إنه تم وضع أساس من التعاون فيما بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير بتوفير خدمة صحية أفضل خاصة للمواطن الأكثر احتياجا.

وأكدت أن المذكرة تقوم على ثلاثة بنود هامة وأساسية وهى: دعم القطاع الصحى فى الأنشطة الطبية والصحية المختلفة، وكذلك تطبيق برنامج العدالة الاجتماعية والقيام بمشروعات تقوم بالنهوض بتنمية العاملين بالقطاع، كما تقوم بنود المذكرة على تشجيع التعليم والابتكار من خلال عقد ورش تعليمية وتدريبية.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق فيما بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير على تشكيل لجنة عليا لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بداخل مذكرة التفاهم.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة، أن العنصر البشرى أصبح بؤرة الاهتمام بوزارة الصحة من خلال التنمية البشرية والتدريب، مشيرا إلى أنه ليس هناك نقص فى الأجهزة والمعدات لدى قطاعات الوزارة إنما ينقصها تدريب العنصر البشرى الأمر الذى دفع الوزارة للموافقة على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى فى مختلف القطاعات الصحية.

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مصر 365

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