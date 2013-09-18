الإسعاف السريع لانسداد الممر الهوائى يقى من الوفاة

يتعرض كثير من الأشخاص للشعور باختناق شديد بعد تناول بعض الأطعمة، وقد يقوم أحد الأطفال بابتلاع أى شىء يتسبب فى سد الممر الهوائى الذى قد يسبب الوفاة لو لم يتم التعامل معه بشكل سريع.

ما الإسعافات الأولية لتلك الحالة الطارئة وكيف نتأكد من انسداد الممر الهوائى؟

أوضح لنا الدكتور أمال إمام مدرب الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر المصرى، أن انسداد الممر الهوائى من الحالات الطارئة التى تؤدى إلى اختناق فى دقائق، ويكون المصاب غير قادر على الكلام أو حتى البكاء ويصدر بعض الحركات اللاإرادية للتعبير عن وجود جسم يسد الممر الهوائى به.

وأشار إلى أنه فور ظهور تلك العلامات يجب فورا الطلب من المريض أن يقف، ويجب أن يكون المسعف خلفه ويضع قدم واحد من قدميه بين رجلى المصاب، والهدف هنا هو التحكم فى المصاب وتثبيته.

وبعد ذلك يقوم المسعف بوضع يديه على سرة المصاب ويقوم بقبض يده اليمنى ويضعه على اليسرى، ويقوم بحلقة دائرية حول بطن المريض من ناحية السرة، ثم يضغط المسعف على بطن المريض بضغطات لأعلى، ويكرر العملية أكثر من مرة حتى يقوم المسعف بإخراج الهواء الموجود بالمعدة ليضغط على الجسم الموجود بالممر الهوائى لإخراجه.

ويتسمر فى هذه الوضعية حتى إخراج الجسم منه، وفى حالة الأطفال يجب النزول إلى مستوى الطفل وذلك للتحكم به.