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المفتي يدعو لمعالجة القضايا بحكمة وبصيرة

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المفتي يدعو لمعالجة القضايا بحكمة وبصيرة المفتي يدعو لمعالجة القضايا بحكمة وبصيرة

    دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إلى عدم مصادمة الأحداث ومعالجة القضايا بالاعتصام بحبل الله جميعاً، وإلى عدم الطعن في البعض، أهمية السعي في النظر في أسباب الخلاف والنزاع والصبر على بعض الأخطاء، وإلى معالجة المشاكل بحكمة وبصيرة للتأليف بين قلوب المؤمنين.

واكد سماحته أهمية التناصح بين المسلمين، والنصيحة لولي الأمر مبيناً بعض طرائق النصح لولي الأمر سواء بالمقابلة أو بالكتابة.

جاء ذلك خلال مؤتمر «الوحدة الوطنية: ثوابت وقيم»، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وافتتحه وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري امس.

وأكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الوحدة الوطنية في المملكة ليست كأي وحدة من الوحدات الأخرى، إذ إنها وحدة دينية شرعية قائمة على أساس متين وقواعد قوية وأصول واضحة، تنطلق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

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