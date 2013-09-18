ولي العهد يستقبل مدير وكالة التعاون الأمني للدفاع الأمريكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - في مكتبه بجدة امس مدير وكالة التعاون الأمني للدفاع الأمريكي الفريق بحري جوزيف دبليو ريكسي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه و مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف اللواء صقر العمري. كما حضر الاستقبال من الجانب الأمريكي مدير البرنامج البحري الدولي اللواء بحري جيمس شانون ونائب رئيس البعثة ونائب السفير تيم ليندر كينغ ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأمريكية اللواء توماس هاورد والقنصل العام بجدة آن كاسبر.